Светлана Аплачкина: «Очень хотелось обновить рекорд России, но не сегодня. В конце вообще не понимала, что происходит и где я»

Аплачкина оценила победу на дистанции 10 км на марафоне «Белые ночи».

«Я устала! Очень хотелось обновить рекорд России, но не сегодня. Я все, что могла, сделала. Сложновато, после третьего километра я почувствовала, что начала работать, хотя рассчитывала первую пятерку посвободнее пробежать, но вторая половина получилась чуть медленнее. Последние два или три километра вообще не понимала, что происходит и где я.

Думаю, что не хватило еще нескольких стартов. Еще бы десяточку одну пробежать и тогда можно было бы попробовать (установить рекорд – Спортс’‘).

Трасса отличная. Хорошо, что нет ветра, особенно, который вчера был – просто сносил», – рассказала Светлана Аплачкина.