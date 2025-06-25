В Екатеринбурге пройдет фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2025

28–29 июня 2025 года в Екатеринбурге пройдет фестиваль IRONSTAR EKATERINBURG 2025. В программе: соревнования по триатлону, женские, мужские и детские забеги, пешеходный квест.

В пятницу 27 июня пройдет квест длиной 5 км. Для туристов это возможность познакомиться с Екатеринбургом, а для местных жителей – узнать город с другой стороны. Квест будет длиться 2 часа и подойдет для семей и компаний. Также его можно будет пройти 28 и 29 июня.

В субботу 28 июня состоятся забеги. Мужчины и женщины будут соревноваться на дистанции 5 км, а дети – на дистанциях 500 и 1000 м.

Воскресенье будет посвящено триатлону. Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 113 км (плавание 1,9 км, велоэтап 90 км, бег 21,1 км) и SPRINT (плавание 750 метров, велоэтап 20 км, бег 5 км). Плавательный этап состоится в Городском пруду, велогонка – по центральным улицам и трассе Ново-московского тракта (присутствует незначительный перепад высот), беговой этап – вдоль набережной Городской пруда.

Также 29 июня пройдет первый этап Кубка параатлетов.

Регистрация на все соревнования еще доступна на сайте организатора .