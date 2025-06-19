В Москве пройдет бесплатный SUP-заплыв в рамках спортивного фестиваля «Две реки»

21 июня в Москве пройдет фестиваль водных видов спорта «Две реки».

В рамках спортивного мероприятия пройдут:

бесплатный карнавальный SUP-заплыв для любителей по Яузе;

соревнования для профессионалов по академической гребле и хайдайвингу (прыжки в воду с экстремальных высот);

бесплатные заплывы для всех желающих на лодках «Викинг» на Третьяковском причале (с 10:30 до 14:30).

Также состоятся театрализованные шествия, шоу воздушных змеев, открытые тренировки по зумбе и растяжке, концерты с участие Алсу, Artik & Asti, NILETTO и другие активности.

В 10:30 на Водоотводном канале стартуют участники академической гребли – двойки и одиночки, в 13:00 начнутся гонки на восьмерках.

На Крымской набережной в 16:30 пройдут соревнования Мировой серии по хайдавингу. Посмотреть на зрелищный вид спорта может любой желающий, вход свободный.

Сбор участников карнавального SUP-заплыва (14+) будет проходить в 10:00, а старт – в 12:00. Зарегистрироваться можно на сайте организатора .

Посмотреть подробную программу фестиваля можно на сайте two-rivers .