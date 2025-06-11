В Московской области пройдет бесплатный сап-фестиваль. Старт состоится 14 июня

14 июня на пляже «Рублёво» в Красногорске (Московская область) пройдет бесплатный сап-фестиваль. Старт приурочен к Дню России.

Для любителей (мужчин и женщин с 18 лет, без разряда по серфингу) пройдет сап-заплыв на дистанции 4 км. Доску можно взять в прокат. Также состоятся мастер-классы, тренировки на баланс-бордах и сап-карнавал на дистанции 2 км, на котором можно будет побороться за победу в различных номинациях.

В 15:00 состоится старт длинной дистанции, а в 17:00 – карнавальный заезд.

Призовой фонд фестиваля составляет 500 000 рублей.

Зарегистрироваться можно на сайте организатора (0+).







