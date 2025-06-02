Выступающая в бодибилдинге Наталья Окишева оштрафована на 30 тысяч рублей за допинг
Суд оштрафовал выступающую в бодибилдинге Наталью Окишеву за допинг.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой объединенную пресс-службу судов Свердловской области.
Допинг был обнаружен у Окишевой перед чемпионатом России по бодибилдингу 2024 года в Екатеринбурге.
«В допинг-пробе Натальи Окишевой Российское антидопинговое агентство обнаружило запрещенные субстанции из списка WADA 2024 года.
В отношении Натальи был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.18 КоАП РФ.
Мировой судья признал Окишеву виновной в умышленном нарушении установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним.
Ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», – говорится в сообщении.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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