3

Выступающая в бодибилдинге Наталья Окишева оштрафована на 30 тысяч рублей за допинг

Суд оштрафовал выступающую в бодибилдинге Наталью Окишеву за допинг.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой объединенную пресс-службу судов Свердловской области.

Допинг был обнаружен у Окишевой перед чемпионатом России по бодибилдингу 2024 года в Екатеринбурге. 

«В допинг-пробе Натальи Окишевой Российское антидопинговое агентство обнаружило запрещенные субстанции из списка WADA 2024 года.

В отношении Натальи был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 6.18 КоАП РФ.

Мировой судья признал Окишеву виновной в умышленном нарушении установленных законодательством о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним.

Ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Наталья Окишева
Бодибилдинг
logoдопинг
ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
РУСАДА в течение полутора лет не проверяло Валиеву на допинг
481 июня, 09:50
Глава WADA об «Олимпиаде на стероидах»: «Некоторые федерации уже объявили, что участие в этом турнире закроет спортсменам дорогу на нормальные старты»
2129 мая, 15:51
Витольд Банька о главе USADA: «Он ничего не делает в интересах антидопинга, он только путешествует по миру и атакует WADA»
1729 мая, 14:33
Главные новости
Владимир Никитин и Луиза Дмитриева выиграли полумарафон «Забег.РФ»
24 мая, 09:12
Россиянин Заборский победил в ультрамарафоне «6 дней Франции»
24 мая, 11:56
Победитель Казанского марафона Неделин про противостояние с Никитиным: «Почувствовал себя в роли жертвы, которая может вот-вот быть съедена»
14 мая, 08:41
Дмитрий Неделин и Джудит Чероно стали победителями Казанского марафона, Никитин и Ковалева – на втором месте
4 мая, 07:23
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Казанском марафоне
23 мая, 18:16
Открылась регистрация на «Ночной забег» в Москве. Старт пройдет 21 июня – по новой линейной трассе
30 апреля, 12:33
Африканские атлеты Тереза Гела и Дэйзи Рутто стали победителями Московского полумарафона, в национальном зачете – Артем Попов и Наталья Аристархова
127 апреля, 08:20
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Московском полумарафоне. На старт выйдут Ахмадеев, Бякин, Киселев
522 апреля, 17:50
12 российских спортсменов финишировали 250 км на сложнейшем ультрамарафоне des Sables в Сахаре
212 апреля, 15:59
Казанский марафон обновил трассы на дистанциях 21,1 и 42,2 км. Стало меньше разворотов, добавились новые участки и достопримечательности
11 апреля, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на фестиваль спорта IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2025. С 3 по 5 октября пройдут заплывы, забеги, соревнования по триатлону
2 июня, 13:53
Николай Ярошенко и Екатерина Шабалина стали победителями «полужелезной» дистанции на фестивале спорта IRONSTAR MINSK 2025
1 июня, 19:30
Около тысячи триатлетов приняли участие в соревнованиях «Большой Московский триатлон»
1 июня, 13:17
Леонид Емельянов и Екатерина Кошкина стали победителями Переславского полумарафона
1 июня, 12:12
Плохотников и Андреева выиграли на дистанции 4,2 км на «Зеленом марафоне» в Москве
31 мая, 11:52
Открылась регистрация на три велогонки Cyclingrace. Старты пройдут в Москве и Московской области
30 мая, 08:54
Cyclingrace перенесли велогонку «Северная столица» в Санкт-Петербурге на 16-17 августа
129 мая, 16:53
В Минске впервые пройдет фестиваль спорта IRONSTAR MINSK 2025. Соревнования по триатлону, забеги и заплывы состоятся 31 мая и 1 июня
28 мая, 17:57
Открылась регистрация на забег в национальных костюмах в Москве. Старт пройдет 5 июля
228 мая, 13:13
Юлия Панова и Станислав Мальцев стали победителями дистанции 40 км на трейловом забеге City Trail Volen 1
26 мая, 16:23