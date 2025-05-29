Витольд Банька о главе USADA: «Он ничего не делает в интересах антидопинга, он только путешествует по миру и атакует WADA»
Витольд Банька заявил, что глава USADA ничего не делает для антидопинга.
«Если говорить о США, то я бы сказал, что мы открыты для сотрудничества, в том числе с властями из Белого дома.
Мы неоднократно говорили о том, что мы должны работать рука об руку в интересах американских спортсменов, но сложно работать с господином (Трэвисом) Тайгертом. Сложно сотрудничать с тем, кто видит своей целью атаковать WADA.
Он каждый раз находит повод атаковать WADA, поэтому сложно работать с тем, кто верит в теории конспирологии, в том числе о том, что мы помогали скрыть положительные допинг-пробы 23 китайских пловцов.
Он ничего не делает в интересах антидопинга, он только путешествует по миру и атакует WADA», – заявил президент WADA.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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