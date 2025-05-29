Глава WADA об «Олимпиаде на стероидах»: «Некоторые федерации уже объявили, что участие в этом турнире закроет спортсменам дорогу на нормальные старты»

Глава WADA предостерег спортсменов от участия в «Олимпиаде на стероидах».

Первые в истории «Расширенные игры» (Enhanced Games), где не будут наказывать за допинг, пройдут с 21 по 24 мая 2026 года в Лас-Вегасе (США). Соревнования также неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».

В программу Enhanced Games войдут как минимум три вида спорта: легкая атлетика, плавание и штанга. Участникам разрешат использовать вещества из запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мне трудно представить ответственных врачей, которые будут вводить стероиды, опасные для здоровья спортсменов, и при этом следить за их состоянием, это абсолютно неэтично, это противоречит правилам, это противоречит врачебным ценностям. Я просто не могу представить ответственных врачей, которые будут это делать

Мы также призываем антидопинговые организации и другие структуры тестировать спортсменов, которые решат участвовать в этих Играх, проверять их со всеми вытекающими последствиями.

Кроме того, от спортивных федераций поступают сигналы, а некоторые уже объявили о том, что участие в этом турнире закроет им дорогу назад в нормальные международные соревнования. Думаю, что это довольно серьезные последствия, считаю, что это хорошая идея», – сказал Витольд Банька.

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