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В Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость»

25 мая на стадионе на стадионе Южного спортивного центра в «Лужниках» прошли легкоатлетические соревнования «Скорость» от организаторов «Беговое сообщество». Участники соревновались на дистанциях 100 м, 400 м, 3000 м. Также состоялась смешанная эстафета 800-400-200-100 м. 

Результаты победителей и призеров:

3000 м, мужчины

  1. Сергей Петров – 8:28,47

  2. Александр Доморников – 8:32,85

  3. Артем Сериков – 8:35,25

3000 м, женщины

  1. Елена Калашникова – 10:31,74

  2. Наталья Кициловская – 10:55,44

  3. Анастасия Орлова – 10:58,78

400 м, мужчины

  1. Александр Тягачев – 50,71

  2. Михаил Павловский – 51,47

  3. Степан Кладовщиков – 51,74

400 м, женщины

  1. Анастасия Емельянова – 55,94 

  2. Юлия Зубарева – 56,58

  3. Алена Конюшко – 58:21

100 м, мужчины

  1. Никита Ясько – 11,18

  2. Александр Ястребцев – 11,26

  3. Сергей Ермаков – 11,49

100 м, женщины

  1. Анна Баранова – 12,48

  2. Татьяна Жигаленкова – 13,06

  3. Виктория Сазонова – 13,20

800-400-200-100 м

  1. Восемьногосьминог – 3:20,97

  2. ЦСКотики – 3:21,29

  3. Dusty Dumbbells Mumbai – 3:22,64

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: ResultsRuncRun
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