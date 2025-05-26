В Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость»

25 мая на стадионе на стадионе Южного спортивного центра в «Лужниках» прошли легкоатлетические соревнования «Скорость» от организаторов «Беговое сообщество». Участники соревновались на дистанциях 100 м, 400 м, 3000 м. Также состоялась смешанная эстафета 800-400-200-100 м.

Результаты победителей и призеров:

3000 м, мужчины

Сергей Петров – 8:28,47 Александр Доморников – 8:32,85 Артем Сериков – 8:35,25

3000 м, женщины

Елена Калашникова – 10:31,74 Наталья Кициловская – 10:55,44 Анастасия Орлова – 10:58,78

400 м, мужчины

Александр Тягачев – 50,71 Михаил Павловский – 51,47 Степан Кладовщиков – 51,74

400 м, женщины

Анастасия Емельянова – 55,94 Юлия Зубарева – 56,58 Алена Конюшко – 58:21

100 м, мужчины

Никита Ясько – 11,18 Александр Ястребцев – 11,26 Сергей Ермаков – 11,49

100 м, женщины

Анна Баранова – 12,48 Татьяна Жигаленкова – 13,06 Виктория Сазонова – 13,20

800-400-200-100 м

Восемьногосьминог – 3:20,97 ЦСКотики – 3:21,29 Dusty Dumbbells Mumbai – 3:22,64

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .