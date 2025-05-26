В Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость»
25 мая на стадионе на стадионе Южного спортивного центра в «Лужниках» прошли легкоатлетические соревнования «Скорость» от организаторов «Беговое сообщество». Участники соревновались на дистанциях 100 м, 400 м, 3000 м. Также состоялась смешанная эстафета 800-400-200-100 м.
Результаты победителей и призеров:
3000 м, мужчины
Сергей Петров – 8:28,47
Александр Доморников – 8:32,85
Артем Сериков – 8:35,25
3000 м, женщины
Елена Калашникова – 10:31,74
Наталья Кициловская – 10:55,44
Анастасия Орлова – 10:58,78
400 м, мужчины
Александр Тягачев – 50,71
Михаил Павловский – 51,47
Степан Кладовщиков – 51,74
400 м, женщины
Анастасия Емельянова – 55,94
Юлия Зубарева – 56,58
Алена Конюшко – 58:21
100 м, мужчины
Никита Ясько – 11,18
Александр Ястребцев – 11,26
Сергей Ермаков – 11,49
100 м, женщины
Анна Баранова – 12,48
Татьяна Жигаленкова – 13,06
Виктория Сазонова – 13,20
800-400-200-100 м
Восемьногосьминог – 3:20,97
ЦСКотики – 3:21,29
Dusty Dumbbells Mumbai – 3:22,64
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.