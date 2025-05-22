25 мая VTR открывает спортивный сезон и устраивает пробежку с Диной Александровой
25 мая магазин спортивной экипировки VTR открывает спортивный сезон.
В 9 утра пройдет велозаезд в сторону Серебряного Бора на дистанции 61,6 км. Организаторы собирают две группы с разными темпами (в комфортном темпе и для опытных любителей). Регистрация уже закрылась.
В 10:00 состоится пробежка с Диной Александровой в темпе 5:50-6:00 мин/км на дистанции 10 км. Зарегистрироваться можно на сайте организатора.
Место старта и финиша велозаезда и пробежки – магазин VTR по адресу Болотная набережная, 3с2.
В 17:00 в мотокафе «Энтузиаст» состоится вечеринка в честь открытия сезона, где для участников пройдут DJ-сеты и розыгрыши. Также можно будет получить welcome drink.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Veterrunning
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