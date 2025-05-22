25 мая VTR открывает спортивный сезон и устраивает пробежку с Диной Александровой

25 мая магазин спортивной экипировки VTR открывает спортивный сезон.

В 9 утра пройдет велозаезд в сторону Серебряного Бора на дистанции 61,6 км. Организаторы собирают две группы с разными темпами (в комфортном темпе и для опытных любителей). Регистрация уже закрылась.

В 10:00 состоится пробежка с Диной Александровой в темпе 5:50-6:00 мин/км на дистанции 10 км. Зарегистрироваться можно на сайте организатора .

Место старта и финиша велозаезда и пробежки – магазин VTR по адресу Болотная набережная, 3с2 .

В 17:00 в мотокафе «‎Энтузиаст» состоится вечеринка в честь открытия сезона, где для участников пройдут DJ-сеты и розыгрыши. Также можно будет получить welcome drink.