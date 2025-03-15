Иван Сивеня и Юлия Филипова стали победителями лыжного марафона «Кузбасс-ски 2024»
15 марта на трассе спорткомплекса «Локомотив» прошел лыжный марафон «Кузбасс-ски 2025». Участники соревновались на дистанциях 50 км, 25 км и 12,5 км.
Спортивный блогер Вадим Спицын написал в телеграм-канале о марафоне: «Сегодня была идеальная теплая погода, приятная жесткая трасса и весьма быстрый снег, который не смогла растопить даже яркое мартовское сибирское солнце».
50 км, мужчины
Иван Сивеня – 2:27:46
Артем Семеряков – 2:36:35
Виктор Загородников – 2:37:14
50 км, женщины
Юлия Филипова – 3:19:58
Маргарита Бегунова – 3:41:14
Дарьяна Дурягина – 3:44:36
25 км, мужчины
Илья Утробин – 1:18:51
Станислав Четвериков – 1:19:02
Николай Дроздов – 1:24:59
25 км, женщины
Светлана Садовина – 1:34:22
Олеся Питрякова – 1:42:49
Людмила Федорова – 1:42:41
12,5 км, мужчины
Владимир Бринчуков – 40:53
Роман Станцель – 42:51
Сергей Третьяк – 44:01
12,5 км, женщины
Ольга Ягодина – 1:03:15
Ирина Рыжкова – 1:19:28
Катерина Пузанова – 1:22:10
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyNewFinish.
Марафон «Кузбасс-ски» в Кемерове: несложная трасса, ветер, снег и Сибирь
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