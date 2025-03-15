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Иван Сивеня и Юлия Филипова стали победителями лыжного марафона «Кузбасс-ски 2024»

15 марта на трассе спорткомплекса «Локомотив» прошел лыжный марафон «Кузбасс-ски 2025». Участники соревновались на дистанциях 50 км, 25 км и 12,5 км.

Спортивный блогер Вадим Спицын написал в телеграм-канале о марафоне: «Сегодня была идеальная теплая погода, приятная жесткая трасса и весьма быстрый снег, который не смогла растопить даже яркое мартовское сибирское солнце».

50 км, мужчины

  1. Иван Сивеня – 2:27:46

  2. Артем Семеряков – 2:36:35

  3. Виктор Загородников – 2:37:14

50 км, женщины

  1. Юлия Филипова – 3:19:58

  2. Маргарита Бегунова – 3:41:14

  3. Дарьяна Дурягина – 3:44:36

25 км, мужчины

  1. Илья Утробин – 1:18:51

  2. Станислав Четвериков – 1:19:02

  3. Николай Дроздов – 1:24:59

25 км, женщины

  1. Светлана Садовина – 1:34:22

  2. Олеся Питрякова – 1:42:49

  3. Людмила Федорова – 1:42:41

12,5 км, мужчины

  1. Владимир Бринчуков – 40:53

  2. Роман Станцель – 42:51

  3. Сергей Третьяк – 44:01

12,5 км, женщины

  1. Ольга Ягодина – 1:03:15

  2. Ирина Рыжкова – 1:19:28

  3. Катерина Пузанова – 1:22:10

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyNewFinish.

Марафон «Кузбасс-ски» в Кемерове: несложная трасса, ветер, снег и Сибирь

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Календарь стартов
марафон
лыжные гонки
любительский спорт
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