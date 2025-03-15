Иван Сивеня и Юлия Филипова стали победителями лыжного марафона «Кузбасс-ски 2024»

15 марта на трассе спорткомплекса «Локомотив» прошел лыжный марафон «Кузбасс-ски 2025». Участники соревновались на дистанциях 50 км, 25 км и 12,5 км.

Спортивный блогер Вадим Спицын написал в телеграм-канале о марафоне: «Сегодня была идеальная теплая погода, приятная жесткая трасса и весьма быстрый снег, который не смогла растопить даже яркое мартовское сибирское солнце».

50 км, мужчины

Иван Сивеня – 2:27:46 Артем Семеряков – 2:36:35 Виктор Загородников – 2:37:14

50 км, женщины

Юлия Филипова – 3:19:58 Маргарита Бегунова – 3:41:14 Дарьяна Дурягина – 3:44:36

25 км, мужчины

Илья Утробин – 1:18:51 Станислав Четвериков – 1:19:02 Николай Дроздов – 1:24:59

25 км, женщины

Светлана Садовина – 1:34:22 Олеся Питрякова – 1:42:49 Людмила Федорова – 1:42:41

12,5 км, мужчины

Владимир Бринчуков – 40:53 Роман Станцель – 42:51 Сергей Третьяк – 44:01

12,5 км, женщины

Ольга Ягодина – 1:03:15 Ирина Рыжкова – 1:19:28 Катерина Пузанова – 1:22:10

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyNewFinish .

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