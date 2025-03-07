Лыжный марафон МГУ отменен. Старт должен был пройти 9 марта
9 марта в деревне Головино Московской области должен был пройти лыжный марафон МГУ, который входит в серию крупнейших марафонов RussiaLoppet.
Старт решили отменить. Организаторы сообщают: «По итогам инспекции трассы сегодня (07.03.2025) мы вынуждены констатировать, что в результате сильной оттепели и дождей в московском регионе на круге в Головино образовалось много леденистых участков, на которых практически гарантированы завалы, поломка инвентаря и травмы. Проведение массовой гонки в таких условиях небезопасно».
Организаторы предлагают следующие варианты того как можно распорядиться слотом:
Вернуть 75% стоимости слота на личный счет участника на сайте RussiaLoppet. Отменить регистрацию можно до 16 марта включительно.
Перенести слот на 2026 год. Это произойдет автоматически, если не вернуть слот.
Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора.
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