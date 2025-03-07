Лыжный марафон МГУ отменен. Старт должен был пройти 9 марта

9 марта в деревне Головино Московской области должен был пройти лыжный марафон МГУ, который входит в серию крупнейших марафонов RussiaLoppet.

Старт решили отменить. Организаторы сообщают : «По итогам инспекции трассы сегодня (07.03.2025) мы вынуждены констатировать, что в результате сильной оттепели и дождей в московском регионе на круге в Головино образовалось много леденистых участков, на которых практически гарантированы завалы, поломка инвентаря и травмы. Проведение массовой гонки в таких условиях небезопасно».

Организаторы предлагают следующие варианты того как можно распорядиться слотом:

Вернуть 75% стоимости слота на личный счет участника на сайте RussiaLoppet . Отменить регистрацию можно до 16 марта включительно.

Перенести слот на 2026 год. Это произойдет автоматически, если не вернуть слот.

Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора .