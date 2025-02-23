Более 600 биатлонистов-любителей приняли участие в соревнованиях по биатлону PionerCup, которые прошли 23 февраля в Москве
23 февраля в парке 850-летия Москвы прошел четвертый этап любительских соревнований по биатлону PionerCup.
Лыжники-любители соревновались на дистанции «Спринт» и преодолевали 3 круга по 1,5 км с двумя 2 огневыми рубежами, на которых уже расположены винтовки. Для спортсменов с опытом была предусмотрена дистанция «Мастера» в 3 круга по 2,5 км и 2 огневых рубежа, на которой спортсмены переносили личное оружие. В рамках мероприятия прошли детские лыжные гонки без стрельбы.
Также состоялась эстафета, где 4 участника преодолевали каждый 3 круга по 1 км и 2 огневых рубежа.
Организаторы сообщают, что результаты могут измениться по мере обработки судейских протоколов.
Результаты победителей и призеров:
SPRINT, 4,5 км, мужчины
Илья Кочетыгов – 13:36
Дмитрий Бакайкин – 14:09
Ярослав Яковлев – 14:11
SPRINT, 4,5 км, женщины
Елизавета Бормашенко – 15:21
Ольга Лютова – 16:02
Ольга Баранова – 16:21
SPRINT МАСТЕРА, 7,5 км, мужчины
Даниил Чаповский – 19:34
Илья Кочетыгов – 19:52
Алексей Федоров – 19:54
SPRINT МАСТЕРА, 7,5 км, женщины
Наталья Волкова – 21:33
Оксана Москаленко – 22:58
Елизавета Бормашенко – 23:16
Эстафета
Протвино биатлон – 42:05
ROSATOM 1 – 42:11
Время Спорта – 42:20
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Опубликован календарь биатлонных гонок PionerCup на 2025 год. Старты пройдут в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, регистрация уже открыта
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