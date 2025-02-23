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Более 600 биатлонистов-любителей приняли участие в соревнованиях по биатлону PionerCup, которые прошли 23 февраля в Москве

23 февраля в парке 850-летия Москвы прошел четвертый этап любительских соревнований по биатлону PionerCup.

Лыжники-любители соревновались на дистанции «Спринт» и преодолевали 3 круга по 1,5 км с двумя 2 огневыми рубежами, на которых уже расположены винтовки. Для спортсменов с опытом была предусмотрена дистанция «Мастера» в 3 круга по 2,5 км и 2 огневых рубежа, на которой спортсмены переносили личное оружие. В рамках мероприятия прошли детские лыжные гонки без стрельбы.

Также состоялась эстафета, где 4 участника преодолевали каждый 3 круга по 1 км и 2 огневых рубежа.

Организаторы сообщают, что результаты могут измениться по мере обработки судейских протоколов.

Результаты победителей и призеров:

SPRINT, 4,5 км, мужчины

  1. Илья Кочетыгов – 13:36

  2. Дмитрий Бакайкин – 14:09

  3. Ярослав Яковлев – 14:11

SPRINT, 4,5 км, женщины

  1. Елизавета Бормашенко – 15:21

  2. Ольга Лютова – 16:02

  3. Ольга Баранова – 16:21

SPRINT МАСТЕРА, 7,5 км, мужчины

  1. Даниил Чаповский – 19:34

  2. Илья Кочетыгов – 19:52

  3. Алексей Федоров – 19:54

SPRINT МАСТЕРА, 7,5 км, женщины

  1. Наталья Волкова – 21:33

  2. Оксана Москаленко – 22:58

  3. Елизавета Бормашенко – 23:16

Эстафета

  1. Протвино биатлон – 42:05

  2. ROSATOM 1 – 42:11

  3. Время Спорта – 42:20

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликован календарь биатлонных гонок PionerCup на 2025 год. Старты пройдут в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, регистрация уже открыта

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
лыжные гонки
Календарь стартов
любительский спорт
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