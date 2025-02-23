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Никита Егоров и Светлана Потапова стали победителями лыжного марафона «Европа-Азия», который прошел в Свердловской области 23 февраля

В воскресенье 23 февраля под Первоуральском (Свердловская область) состоялся 42-й лыжный марафон «Европа-Азия». Участники соревновались на дистанциях 50 км, 25 км, 5 км. Для детей прошли старты на дистанциях 2 км и 1 км. 

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Никита Егоров – 2:09:13

  2. Артем Грязев – 2:09:14

  3. Руслан Аблязизов – 2:09:42

50 км, женщины

  1. Светлана Потапова – 2:26:03

  2. Анастасия Игнатьева – 2:27

  3. Анастасия Власова – 2:27:12

25 км, мужчины

  1. Иван Курынов – 1:06:17

  2. Анатолий Казимирчук – 1:08:29

  3. Владислав Карелин – 1:10:23

25 км, женщины

  1. Анна Чаркова – 1:19:31

  2. Александра Титова – 1:24:30

  3. Ангелина Злоказова – 1:27:49

5 км, мужчины

  1. Владимир Шаймухаметов – 13:16

  2. Артемий Сохраннов – 13:42

  3. Юрий Зиятов – 14:11

5 км, женщины

  1. Екатерина Зайцева – 15:34

  2. Полина Николаева – 15:56

  3. Ангелина Курбанова – 16:32

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Paultiming.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Анастасия Игнатьева
любительский спорт
Календарь стартов
Никита Егоров
лыжные гонки
марафон
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