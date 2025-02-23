Никита Егоров и Светлана Потапова стали победителями лыжного марафона «Европа-Азия», который прошел в Свердловской области 23 февраля

В воскресенье 23 февраля под Первоуральском (Свердловская область) состоялся 42-й лыжный марафон «Европа-Азия». Участники соревновались на дистанциях 50 км, 25 км, 5 км. Для детей прошли старты на дистанциях 2 км и 1 км.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Никита Егоров – 2:09:13 Артем Грязев – 2:09:14 Руслан Аблязизов – 2:09:42

50 км, женщины

Светлана Потапова – 2:26:03 Анастасия Игнатьева – 2:27 Анастасия Власова – 2:27:12

25 км, мужчины

Иван Курынов – 1:06:17 Анатолий Казимирчук – 1:08:29 Владислав Карелин – 1:10:23

25 км, женщины

Анна Чаркова – 1:19:31 Александра Титова – 1:24:30 Ангелина Злоказова – 1:27:49

5 км, мужчины

Владимир Шаймухаметов – 13:16 Артемий Сохраннов – 13:42 Юрий Зиятов – 14:11

5 км, женщины

Екатерина Зайцева – 15:34 Полина Николаева – 15:56 Ангелина Курбанова – 16:32

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Paultiming .