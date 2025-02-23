Никита Егоров и Светлана Потапова стали победителями лыжного марафона «Европа-Азия», который прошел в Свердловской области 23 февраля
В воскресенье 23 февраля под Первоуральском (Свердловская область) состоялся 42-й лыжный марафон «Европа-Азия». Участники соревновались на дистанциях 50 км, 25 км, 5 км. Для детей прошли старты на дистанциях 2 км и 1 км.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
Никита Егоров – 2:09:13
Артем Грязев – 2:09:14
Руслан Аблязизов – 2:09:42
50 км, женщины
Светлана Потапова – 2:26:03
Анастасия Игнатьева – 2:27
Анастасия Власова – 2:27:12
25 км, мужчины
Иван Курынов – 1:06:17
Анатолий Казимирчук – 1:08:29
Владислав Карелин – 1:10:23
25 км, женщины
Анна Чаркова – 1:19:31
Александра Титова – 1:24:30
Ангелина Злоказова – 1:27:49
5 км, мужчины
Владимир Шаймухаметов – 13:16
Артемий Сохраннов – 13:42
Юрий Зиятов – 14:11
5 км, женщины
Екатерина Зайцева – 15:34
Полина Николаева – 15:56
Ангелина Курбанова – 16:32
Результаты всех участников можно смотреть на сайте Paultiming.
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