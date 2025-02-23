Александр Науменко и Екатерина Резник стали победителями полумарафона в рамках Зимнего Павловского забега

23 февраля в Павловске (Санкт-Петербург) состоялся Зимний Павловский забег от организаторов PushkinRun. Участники соревновались на дистанциях 3, 10 и 21,1 км.

Маршрут забега прошел по грунтовым и лесным дорогам Павловского парка, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Александр Науменко – 1:16:50 Роман Точинов – 1:20:32 Александр Подсевалов – 1:21:38

21,1 км, женщины

Екатерина Резник – 1:30:04 Виктория Жук – 1:34:01 Наталья Нещерет – 1:34:52

10 км, мужчины

Владислав Логинов – 35:24 Андрей Карпин – 36:00 Данил Чепурко – 36:50

10 км, женщины

Анна Буртан – 39:44 Полина Кондрашова – 40:51 Елизавета Абрамова – 43:44

3 км, мужчины

Максимилиан Морозов – 10:34 Даня Яковлев – 10:56 Александр Александров – 11:00

3 км, женщины

Анна Магдей – 12:00 Алиса Кубышкина – 12:17 Анна Напалкова – 12:23

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .