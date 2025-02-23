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Александр Науменко и Екатерина Резник стали победителями полумарафона в рамках Зимнего Павловского забега

23 февраля в Павловске (Санкт-Петербург) состоялся Зимний Павловский забег от организаторов PushkinRun. Участники соревновались на дистанциях 3, 10 и 21,1 км.

Маршрут забега прошел по грунтовым и лесным дорогам Павловского парка, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Александр Науменко – 1:16:50

  2. Роман Точинов – 1:20:32

  3. Александр Подсевалов – 1:21:38

21,1 км, женщины

  1. Екатерина Резник – 1:30:04

  2. Виктория Жук – 1:34:01

  3. Наталья Нещерет – 1:34:52

10 км, мужчины

  1. Владислав Логинов – 35:24

  2. Андрей Карпин – 36:00

  3. Данил Чепурко – 36:50

10 км, женщины

  1. Анна Буртан – 39:44

  2. Полина Кондрашова – 40:51

  3. Елизавета Абрамова – 43:44

3 км, мужчины

  1. Максимилиан Морозов – 10:34

  2. Даня Яковлев – 10:56

  3. Александр Александров – 11:00

3 км, женщины

  1. Анна Магдей – 12:00

  2. Алиса Кубышкина – 12:17

  3. Анна Напалкова – 12:23

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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Забег
любительский спорт
Бег
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