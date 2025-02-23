Александр Науменко и Екатерина Резник стали победителями полумарафона в рамках Зимнего Павловского забега
23 февраля в Павловске (Санкт-Петербург) состоялся Зимний Павловский забег от организаторов PushkinRun. Участники соревновались на дистанциях 3, 10 и 21,1 км.
Маршрут забега прошел по грунтовым и лесным дорогам Павловского парка, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Александр Науменко – 1:16:50
Роман Точинов – 1:20:32
Александр Подсевалов – 1:21:38
21,1 км, женщины
Екатерина Резник – 1:30:04
Виктория Жук – 1:34:01
Наталья Нещерет – 1:34:52
10 км, мужчины
Владислав Логинов – 35:24
Андрей Карпин – 36:00
Данил Чепурко – 36:50
10 км, женщины
Анна Буртан – 39:44
Полина Кондрашова – 40:51
Елизавета Абрамова – 43:44
3 км, мужчины
Максимилиан Морозов – 10:34
Даня Яковлев – 10:56
Александр Александров – 11:00
3 км, женщины
Анна Магдей – 12:00
Алиса Кубышкина – 12:17
Анна Напалкова – 12:23
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
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