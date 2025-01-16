Скиатлон Grom SkiAthlon Bitza 2025 переносится из Битцы на лыжную трассу в Нововоронино

19 января в зоне отдыха «Альфа-Битца» должен был пройти Grom SkiAthlon Bitza 2025 – это соревнования по скиатлону, только наоборот (конек + классика). Организаторы сообщили о переносе гонки на лыжную трассу в Нововоронино (Московская область). Изменение места старта связано с недостаточностью снежного покрова.

Организаторы сообщили о том, что подготовили два круга для классики и конька. Расписание лыжных гонок остается прежним, схемы дистанций Grom выложат чуть позже. За обновлениями можно следить в телеграм-канале организатора .

Grom уже переносили вечернюю гонку Ski Night из Мещерского парка на лыжную трассу в Нововоронино.

Открылась регистрация на все лыжные старты серии Grom Ski