Экодвижение «РазДельный Сбор» отмечает 13-летие. Проект занимается раздельным сбором на спортивных мероприятиях и в городе

Экологическое движение «РазДельный Сбор» было основано в Санкт-Петербурге в ноябре 2011 года и с тех пор проводит акции по сбору вторсырья у населения и передаче в переработку.

С 2012 года каждую первую субботу месяца волонтеры движения работают в разных районах Санкт-Петербурга и принимают тетрапак, пластик и другие виды перерабатываемых отходов у любых желающих.

За 2024 год удалось собрать более 10 116 мешков вторичного сырья. Каждый мешок – объемом 120 литров. Всего на акциях по сбору мусора в течение года работали 1758 волонтеров, а посетили акции 29 984 человек.

Также волонтеры движения регулярно помогают организаторам спортивных мероприятий. Например, в мае 2024-го собрали бутылки и стаканчики на «ЗаБеге.рф», а в июне принимали участие в фестивале бега в Гатчине.

Волонтеры также занимаются экологическим просвещением болельщиков и спортсменов. В январе они познакомили детей и болельщиков мини-футбольного клуба «Кристалл» с тем, как выглядит различное вторсырье, и показали, какие вещи и предметы получаются после переработки пластиковых бутылок и крышек.

Движение «РазДельный Сбор» взаимодействует с разными городскими структурами и организациями, чтобы повсеместно внедрить раздельный сбор отходов. Работа ведется с компаниями, предоставляющими услуги по РСО, Управляющими компаниями и ТСЖ, Комитетами по благоустройству и природопользованию Правительства Санкт-Петербурга, Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.

Основатели и волонтеры движения консультируют организации, участвуют в различных мероприятиях, конференциях, читают просветительские лекции.