Результаты забега «Магнит Город 231», прошедшего 20 октября в Краснодаре

20 октября в Краснодаре прошел забег «Магнит Город 231». Участники соревновались на дистанциях 3 и 10 км. Дистанцию 10 км можно было преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды: 2 человека бежали по 5 километров.

Маршрут дистанции 10 км пролегал по территории КубГАУ и Ботанического сада.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

Юрий Калашников – 31:38 Павел Субботин – 34:13 Алексей Фарносов – 34:28

10 км, женщины

Марта Щербакова – 39:24 Марина Кочмарева – 41:21 Елена Гауфман – 42:42

3 км, мужчины

Андрей Пахомов – 9:54 Ярослав Левченко – 10:30 Савва Икономиди – 10:33

3 км, женщины

Арина Даниленко – 11:26 Анна Пантич – 12:01 Мирослава Матвеева – 12:48

Эстафета

Общество безответственности – 35:49 TRunnerGANGBoys – 35:59 Против Ани и Льва – 36:21

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .