Результаты забега «Магнит Город 231», прошедшего 20 октября в Краснодаре
20 октября в Краснодаре прошел забег «Магнит Город 231». Участники соревновались на дистанциях 3 и 10 км. Дистанцию 10 км можно было преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды: 2 человека бежали по 5 километров.
Маршрут дистанции 10 км пролегал по территории КубГАУ и Ботанического сада.
Результаты победителей и призеров:
10 км, мужчины
Юрий Калашников – 31:38
Павел Субботин – 34:13
Алексей Фарносов – 34:28
10 км, женщины
Марта Щербакова – 39:24
Марина Кочмарева – 41:21
Елена Гауфман – 42:42
3 км, мужчины
Андрей Пахомов – 9:54
Ярослав Левченко – 10:30
Савва Икономиди – 10:33
3 км, женщины
Арина Даниленко – 11:26
Анна Пантич – 12:01
Мирослава Матвеева – 12:48
Эстафета
Общество безответственности – 35:49
TRunnerGANGBoys – 35:59
Против Ани и Льва – 36:21
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
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