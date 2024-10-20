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Результаты забега «Магнит Город 231», прошедшего 20 октября в Краснодаре

20 октября в Краснодаре прошел забег «Магнит Город 231». Участники соревновались на дистанциях 3 и 10 км. Дистанцию 10 км можно было преодолеть как сольно, так и в составе эстафетной команды: 2 человека бежали по 5 километров.

Маршрут дистанции 10 км пролегал по территории КубГАУ и Ботанического сада.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

  1. Юрий Калашников – 31:38

  2. Павел Субботин – 34:13

  3. Алексей Фарносов – 34:28

10 км, женщины

  1. Марта Щербакова – 39:24

  2. Марина Кочмарева – 41:21

  3. Елена Гауфман – 42:42

3 км, мужчины

  1. Андрей Пахомов – 9:54

  2. Ярослав Левченко – 10:30

  3. Савва Икономиди – 10:33

3 км, женщины

  1. Арина Даниленко – 11:26

  2. Анна Пантич – 12:01

  3. Мирослава Матвеева – 12:48

Эстафета

  1. Общество безответственности – 35:49

  2. TRunnerGANGBoys – 35:59

  3. Против Ани и Льва – 36:21

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
любительский спорт
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