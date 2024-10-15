До конца октября можно онлайн пробежать благотворительный «Забег ради жизни». Деньги пойдут на лечение детей
С 1 по 31 октября можно онлайн пробежать «Забег ради жизни» на дистанциях 1, 5 и 10 км.
Для участия надо зарегистрироваться на сайте RussiaRunning, пробежать дистанцию, отправить результат из приложения, а позже организаторы пришлют футболку и медаль по почте. Деньги, вырученные со старта, пойдут на лечение детей фонда «Линия Жизни».
Стоимость слота на дистанции 1 км составляет 1500 рублей, на дистанциях 5 км – 2200 рублей, на дистанции 10 км – 2700 рублей.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
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