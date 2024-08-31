Результаты соревнований по триатлону «Николов Перевоз», прошедших 31 августа в Дубне

31 августа в Дубне (Московская область) прошли соревнования по триатлону «Николов Перевоз» от организаторов серии лыжных гонок Russialoppet.

Участникам соревновались на следующих дистанциях:

спринт (0,75 км плавание + велогонка 20 км + бег 5 км);

олимпийская (1,5 км плавание + велогонка 40 км + бег 10 км).

Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафетной команды.

Победителем олимпийской дистанции стал Иван Васильев (чемпион Европы и чемпион России).

Результаты победителей и призеров:

Олимпийская (стандартная) дистанция, мужчины

Иван Васильев – 1:55:49 Платон Киселев – 1:58:28 Александр Нефедов – 1:58:53

Олимпийская (стандартная) дистанция, женщины

Елизавета Саутиева – 2:13:11 Валентина Кукрус – 2:13:59 Полина Громова – 2:14:44

Спринт, мужчины

Никита Сытов – 58:21 Илья Никонов – 58:35 Роман Чистоступов – 58:46

Спринт, женщины

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .