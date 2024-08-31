Результаты соревнований по триатлону «Николов Перевоз», прошедших 31 августа в Дубне
31 августа в Дубне (Московская область) прошли соревнования по триатлону «Николов Перевоз» от организаторов серии лыжных гонок Russialoppet.
Участникам соревновались на следующих дистанциях:
спринт (0,75 км плавание + велогонка 20 км + бег 5 км);
олимпийская (1,5 км плавание + велогонка 40 км + бег 10 км).
Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафетной команды.
Победителем олимпийской дистанции стал Иван Васильев (чемпион Европы и чемпион России).
Результаты победителей и призеров:
Олимпийская (стандартная) дистанция, мужчины
Иван Васильев – 1:55:49
Платон Киселев – 1:58:28
Александр Нефедов – 1:58:53
Олимпийская (стандартная) дистанция, женщины
Елизавета Саутиева – 2:13:11
Валентина Кукрус – 2:13:59
Полина Громова – 2:14:44
Спринт, мужчины
Никита Сытов – 58:21
Илья Никонов – 58:35
Роман Чистоступов – 58:46
Спринт, женщины
Ирина Коваленко – 1:05:37
Мария Аликина – 1:06:25
Ксения Воронина – 1:09:48
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.
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