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Результаты соревнований по триатлону «Николов Перевоз», прошедших 31 августа в Дубне

31 августа в Дубне (Московская область) прошли соревнования по триатлону «Николов Перевоз» от организаторов серии лыжных гонок Russialoppet.

Участникам соревновались на следующих дистанциях:

  • спринт (0,75 км плавание + велогонка 20 км + бег 5 км);

  • олимпийская (1,5 км плавание + велогонка 40 км + бег 10 км).

Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафетной команды.

Победителем олимпийской дистанции стал Иван Васильев (чемпион Европы и чемпион России).

Результаты победителей и призеров:

Олимпийская (стандартная) дистанция, мужчины

  1. Иван Васильев – 1:55:49

  2. Платон Киселев – 1:58:28

  3. Александр Нефедов – 1:58:53

Олимпийская (стандартная) дистанция, женщины

  1. Елизавета Саутиева – 2:13:11

  2. Валентина Кукрус – 2:13:59

  3. Полина Громова – 2:14:44

Спринт, мужчины

  1. Никита Сытов – 58:21

  2. Илья Никонов – 58:35

  3. Роман Чистоступов – 58:46

Спринт, женщины

  1. Ирина Коваленко – 1:05:37

  2. Мария Аликина – 1:06:25

  3. Ксения Воронина – 1:09:48

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
плавание
велошоссе
Иван Васильев
любительский спорт
Ирина Коваленко
Бег
Забег
Календарь стартов
Мария Аликина
Валентина Кукрус
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