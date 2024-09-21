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Результаты ультрамарафона Kannas Ultra Trail 2024

21 сентября на территории загородного клуба «Орех» в Ленинградской области прошли трейловые забеги  Kannas Ultra Trail 2024 на дистанциях 100 км, 50 км, 30 км, 20 км и 10 км. 

Забеги прошли по лесу Карельского перешейка.

100 км, мужчины

  1. Иван Подберезных – 10:16

  2. Сергей Чумаков – 10:27:57

  3. Виктор Турчин – 12:01:09

50 км, мужчины

  1. Иван Крючин – 4:07:03

  2. Михаил Громов – 4:21:43

  3. Андрей Литвин – 4:42:47

50 км, женщины

  1. Анастасия Шишкина – 4:21:01

  2. Юлия Степанова – 4:53:49

  3. Наталья Зверева – 5:09:14

30 км, мужчины

  1. Максим Плотников – 2:29:43

  2. Александр Мругала – 2:35:20

  3. Валерий Ланцов – 2:42:51

30 км, женщины

  1. Вера Фатеева – 2:46:11

  2. Ирина Илларионова – 2:58:07

  3. Кристина Гавринюк – 3:05:10

20 км, мужчины

  1. Антон Бабанин – 1:24:55

  2. Андрей Громов – 1:32:09

  3. Владимир Алещенко – 1:33:18

20 км, женщины

  1. Оксана Рыбалко – 1:40:30

  2. Екатерина Дорохова – 1:47:25

  3. Надежда Кононова – 2:00:28

10 км, мужчины

  1. Владимир Власюк – 48:22

  2. Василий Ефимов – 48:54

  3. Олег Везиков – 52:10

10 км, женщины

  1. Наталья Шабловская – 56:32

  2. Татьяна Воротникова – 1:01:14

  3. Елена Зорина – 1:05:03

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
любительский спорт
Бег
Трейлраннинг
Ультрамарафон
Забег
Календарь стартов
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