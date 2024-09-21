Результаты ультрамарафона Kannas Ultra Trail 2024
21 сентября на территории загородного клуба «Орех» в Ленинградской области прошли трейловые забеги Kannas Ultra Trail 2024 на дистанциях 100 км, 50 км, 30 км, 20 км и 10 км.
Забеги прошли по лесу Карельского перешейка.
100 км, мужчины
Иван Подберезных – 10:16
Сергей Чумаков – 10:27:57
Виктор Турчин – 12:01:09
50 км, мужчины
Иван Крючин – 4:07:03
Михаил Громов – 4:21:43
Андрей Литвин – 4:42:47
50 км, женщины
Анастасия Шишкина – 4:21:01
Юлия Степанова – 4:53:49
Наталья Зверева – 5:09:14
30 км, мужчины
Максим Плотников – 2:29:43
Александр Мругала – 2:35:20
Валерий Ланцов – 2:42:51
30 км, женщины
Вера Фатеева – 2:46:11
Ирина Илларионова – 2:58:07
Кристина Гавринюк – 3:05:10
20 км, мужчины
Антон Бабанин – 1:24:55
Андрей Громов – 1:32:09
Владимир Алещенко – 1:33:18
20 км, женщины
Оксана Рыбалко – 1:40:30
Екатерина Дорохова – 1:47:25
Надежда Кононова – 2:00:28
10 км, мужчины
Владимир Власюк – 48:22
Василий Ефимов – 48:54
Олег Везиков – 52:10
10 км, женщины
Наталья Шабловская – 56:32
Татьяна Воротникова – 1:01:14
Елена Зорина – 1:05:03
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.
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