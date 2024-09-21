Результаты ультрамарафона Kannas Ultra Trail 2024

21 сентября на территории загородного клуба «Орех» в Ленинградской области прошли трейловые забеги Kannas Ultra Trail 2024 на дистанциях 100 км, 50 км, 30 км, 20 км и 10 км.

Забеги прошли по лесу Карельского перешейка.

100 км, мужчины

Иван Подберезных – 10:16 Сергей Чумаков – 10:27:57 Виктор Турчин – 12:01:09

50 км, мужчины

Иван Крючин – 4:07:03 Михаил Громов – 4:21:43 Андрей Литвин – 4:42:47

50 км, женщины

Анастасия Шишкина – 4:21:01 Юлия Степанова – 4:53:49 Наталья Зверева – 5:09:14

30 км, мужчины

Максим Плотников – 2:29:43 Александр Мругала – 2:35:20 Валерий Ланцов – 2:42:51

30 км, женщины

Вера Фатеева – 2:46:11 Ирина Илларионова – 2:58:07 Кристина Гавринюк – 3:05:10

20 км, мужчины

Антон Бабанин – 1:24:55 Андрей Громов – 1:32:09 Владимир Алещенко – 1:33:18

20 км, женщины

Оксана Рыбалко – 1:40:30 Екатерина Дорохова – 1:47:25 Надежда Кононова – 2:00:28

10 км, мужчины

Владимир Власюк – 48:22 Василий Ефимов – 48:54 Олег Везиков – 52:10

10 км, женщины

Наталья Шабловская – 56:32 Татьяна Воротникова – 1:01:14 Елена Зорина – 1:05:03

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .