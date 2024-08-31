Результаты «Калужского Космического марафона»

30 и 31 августе в Калуге прошел «Калужский Космический марафон». В пятницу состоялись детские старта и концерт в честь открытия праздника спорта, 31 августа в субботу – забеги на дистанциях 5 км, 10 км и 21,1 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Виталий Дьяконов – 1:09:18 Валерий Дьяконов – 1:09:30 Константин Шишов – 1:14:26

21,1 км, женщины

Екатерина Мужичкова – 1:31:08 Мария Мальцева – 1:33:29 Елена Папижук – 1:35:51

10 км, мужчины

Александр Спиридонов – 33:49 Александр Легков – 33:51 Евгений Титов – 36:33

10 км, женщины

Ирина Леонова – 36:00 Алеся Сулим – 38:42 Владислава Цуркова – 41:21

5 км, мужчины

Артем Сериков – 14:47 Алексей Бубнев – 15:50 Владик Ермаков – 16:18

5 км, женщины

Валерия Зубкова – 17:47 Татьяна Брулева – 17:53 Елена Молева – 18:56

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time . Фотографии будут доступны чуть позже на сайте sport-images .