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Результаты «Калужского Космического марафона»

30 и 31 августе в Калуге прошел «Калужский Космический марафон». В пятницу состоялись детские старта и концерт в честь открытия праздника спорта, 31 августа в субботу – забеги на дистанциях 5 км, 10 км и 21,1 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Виталий Дьяконов – 1:09:18

  2. Валерий Дьяконов – 1:09:30

  3. Константин Шишов – 1:14:26

21,1 км, женщины

  1. Екатерина Мужичкова – 1:31:08

  2. Мария Мальцева – 1:33:29

  3. Елена Папижук – 1:35:51

10 км, мужчины

  1. Александр Спиридонов – 33:49

  2. Александр Легков – 33:51

  3. Евгений Титов – 36:33

10 км, женщины

  1. Ирина Леонова – 36:00

  2. Алеся Сулим – 38:42

  3. Владислава Цуркова – 41:21

5 км, мужчины

  1. Артем Сериков – 14:47

  2. Алексей Бубнев – 15:50

  3. Владик Ермаков – 16:18

5 км, женщины

  1. Валерия Зубкова – 17:47

  2. Татьяна Брулева – 17:53

  3. Елена Молева – 18:56

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time. Фотографии будут доступны чуть позже на сайте sport-images.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
logoАлександр Легков
Полумарафон
любительский спорт
Бег
Забег
Календарь стартов
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