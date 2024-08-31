Результаты «Калужского Космического марафона»
30 и 31 августе в Калуге прошел «Калужский Космический марафон». В пятницу состоялись детские старта и концерт в честь открытия праздника спорта, 31 августа в субботу – забеги на дистанциях 5 км, 10 км и 21,1 км.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Виталий Дьяконов – 1:09:18
Валерий Дьяконов – 1:09:30
Константин Шишов – 1:14:26
21,1 км, женщины
Екатерина Мужичкова – 1:31:08
Мария Мальцева – 1:33:29
Елена Папижук – 1:35:51
10 км, мужчины
Александр Спиридонов – 33:49
Александр Легков – 33:51
Евгений Титов – 36:33
10 км, женщины
Ирина Леонова – 36:00
Алеся Сулим – 38:42
Владислава Цуркова – 41:21
5 км, мужчины
Артем Сериков – 14:47
Алексей Бубнев – 15:50
Владик Ермаков – 16:18
5 км, женщины
Валерия Зубкова – 17:47
Татьяна Брулева – 17:53
Елена Молева – 18:56
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time. Фотографии будут доступны чуть позже на сайте sport-images.
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