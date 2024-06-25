В Тверской области пройдет фестиваль спорта IRONSTAR ZAVIDOVO 2024. 29 и 30 июня участников ждут соревнования по триатлону, заплывы, забеги

29 и 30 июня на территории курорта Завидово в Тверской области пройдет фестиваль спорта IRONSTAR ZAVIDOVO 2024. Участников ждут соревнования по триатлону, заплывы на открытой воде, детские и женские забеги.

В субботу 29 июня пройдут заплывы на открытой воде SWIMSTAR в акватории реки Дойбицы на следующих дистанциях: 1,852 км (одна морская миля) и 3,704 км (две морские мили). Также в этот день состоятся женские забеги на дистанции 5 км и детские забеги на дистанциях 500 и 1000 м.

В воскресенье участников ждут соревнования по триатлону на дистанциях:

1/4 (1 км плавание, 42 км велогонка, 10 км бег);

1/8 (0,5 км плавание, 22 км велогонка и 5 км бег);

SUPERMIX (сначала участник преодолевает дистанцию 1/8, вторым этапом – 1/4).

Принять участие можно как сольно, так и в составе эстафеты (мужские, женские, смешанные команды).

Зарегистрироваться на старт, который пройдет в эти выходные, можно на сайте организатора, но слотов осталось мало.

Организаторы ожидают более 2500 участников.