Открылась регистрация на забег «РУТС Томск». Старт пройдет 17 августа

17 августа в Томске впервые пройдет забег «РУТС». Участникам доступны две дистанции: 5 и 10 км. Маршруты накладываются друг на друга, участники могут выбрать дистанцию на перекрестке.

Участники будут бежать по исторической части Томска мимо памятников Чехову и лягушке-путешественнице (высота 44 мм), церквей и соборов в стиле «сибирское барокко».

Стоимость участия на обе дистанции составляет 1200 рублей. Первые 200 слотов – по стартовой стоимости, далее цена вырастет до 1500 рублей, последние 200 слотов – 1700 рублей.

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.

Забег «РУТС» – это экскурсия по городу в беговом формате. Для каждого города записывается аудиогид, который участники могут прослушать во время забега.