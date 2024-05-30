Открылась регистрация на «Ночной забег» от PushkinRun. Старт пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге

Теги любительский спорт Бег Забег Календарь стартов Здоровье

24 августа в Санкт-Петербурге пройдет «Ночной забег» от организаторов PushkinRun. Участникам доступны две дистанции: 5 и 10 км.

Старт будет дан в 21:00 с Яхтенного моста. Участники будут бежать с видом на Финский залив, мимо Гребного канала и финишировать возле «Газпром Арены». 

Стоимость слота на дистанцию 5 км составляет 1400 рублей, на дистанцию 10 км – 1800 рублей. Цены будут повышаться как только слоты по текущей цене будут выкуплены. 

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий