Открылась регистрация на «Ночной забег» от PushkinRun. Старт пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге

24 августа в Санкт-Петербурге пройдет «Ночной забег» от организаторов PushkinRun. Участникам доступны две дистанции: 5 и 10 км.

Старт будет дан в 21:00 с Яхтенного моста. Участники будут бежать с видом на Финский залив, мимо Гребного канала и финишировать возле «Газпром Арены».

Стоимость слота на дистанцию 5 км составляет 1400 рублей, на дистанцию 10 км – 1800 рублей. Цены будут повышаться как только слоты по текущей цене будут выкуплены.

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.