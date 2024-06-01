Результаты заплыва Swimcup Коренево 2024
1 июня в поселке Красково (Московская область) прошел заплыв Swimcup Коренево.
Участники соревновались в Кореневском карьере на следующих дистанциях:
- «Лайт» на 1000 м.
- «Классик» на 2000 м (2 круга).
- «Ультра» на 3000 м (3 круга).
- Speed на 2000 м (в ластах).
- Эстафета (мужская, женская, смешанная) из 3 человек, где каждый участник плыл по 300 метров.
Результаты победителей и призеров:
3000 м, мужчины
- Аркадий Выходцев – 45:14
- Антон Лосев – 45:18
- Даниил Серебренников – 45:39
3000 м, женщины
- Софья Коваль – 51:37
- Анастасия Полуянова – 56:12
- Мария Сергеева-Светицкая – 59:54
2000 м, мужчины
- Дмитрий Иванов – 30:10
- Владислав Беляев – 33:59
- Михаил Соколов – 34:20
2000 м, женщины
- Наталия Курдченко – 30:56
- Анна Акиндеева – 31:52
- Елена Степанова – 32:37
2000 м, в ластах, мужчины
- Иван Ковалев – 28:20
- Александр Бояринцев – 29:37
- Вадим Лазарев – 31:46
2000 м, в ластах, женщины
- Анна Поволоцкая – 33:27
- Валентина Петрова – 33:28
- Юлия Громова – 35:17
1000 м, мужчины
- Денис Гладченко – 14:14
- Иван Токарев – 14:40
- Евгений Жилин – 14:41
1000 м, женщины
- Анна Артемова – 14:28
- Дарья Зинина – 15:33
- Елизавета Покровская – 16:02
900 м, смешанная эстафета
- Кроль Одинцово (Евгений Жилин, Никита Шевченко, Наталия Курдченко) – 12:46
- Gold Swim Masters (Иван Токарев, Денис Гладченко, Татьяна Фетисова) – 13:18
- Нежданчик (Даниил Серебренников, Елена Хорс, Аркадий Выходцев) – 13:23
900 м, мужская эстафета
- Волна (Никита Луговой, Савва Купрюхин, Семен Изотов) – 15:31
900 м, женская эстафета
- Маринарки (Ирина Меланко, Ольга Мошенко, Анна Меланко) – 18:14
- Задорные нерпы (Ксения Арчибасова, Ольга Хюппенен, Светлана Крылова) – 18:27
- Яспорт-2 (Екатерина Шишканова, Анастасия Шовгенова, Светлана Тарасевич) – 18:35
Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr.