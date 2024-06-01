Результаты заплыва Swimcup Коренево 2024

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1 июня в поселке Красково (Московская область) прошел заплыв Swimcup Коренево. 

Участники соревновались в Кореневском карьере на следующих дистанциях:

  • «Лайт» на 1000 м.
  • «Классик» на 2000 м (2 круга).
  • «Ультра» на 3000 м (3 круга).
  • Speed на 2000 м (в ластах).
  • Эстафета (мужская, женская, смешанная) из 3 человек, где каждый участник плыл по 300 метров.

Результаты победителей и призеров:

3000 м, мужчины

  1. Аркадий Выходцев – 45:14
  2. Антон Лосев – 45:18
  3. Даниил Серебренников – 45:39

3000 м, женщины

  1. Софья Коваль – 51:37
  2. Анастасия Полуянова – 56:12
  3. Мария Сергеева-Светицкая – 59:54

2000 м, мужчины

  1. Дмитрий Иванов – 30:10
  2. Владислав Беляев – 33:59
  3. Михаил Соколов – 34:20

2000 м, женщины

  1. Наталия Курдченко – 30:56
  2. Анна Акиндеева – 31:52
  3. Елена Степанова – 32:37

2000 м, в ластах, мужчины

  1. Иван Ковалев – 28:20
  2. Александр Бояринцев – 29:37
  3. Вадим Лазарев – 31:46

2000 м, в ластах, женщины

  1. Анна Поволоцкая – 33:27
  2. Валентина Петрова – 33:28
  3. Юлия Громова – 35:17

1000 м, мужчины

  1. Денис Гладченко – 14:14
  2. Иван Токарев – 14:40
  3. Евгений Жилин – 14:41

1000 м, женщины

  1. Анна Артемова – 14:28
  2. Дарья Зинина – 15:33
  3. Елизавета Покровская – 16:02

900 м, смешанная эстафета

  1. Кроль Одинцово (Евгений Жилин, Никита Шевченко, Наталия Курдченко) – 12:46
  2. Gold Swim Masters (Иван Токарев, Денис Гладченко, Татьяна Фетисова) – 13:18
  3. Нежданчик (Даниил Серебренников, Елена Хорс, Аркадий Выходцев) – 13:23

900 м, мужская эстафета

  1. Волна (Никита Луговой, Савва Купрюхин, Семен Изотов) – 15:31

900 м, женская эстафета

  1. Маринарки (Ирина Меланко, Ольга Мошенко, Анна Меланко) – 18:14
  2. Задорные нерпы (Ксения Арчибасова, Ольга Хюппенен, Светлана Крылова) – 18:27
  3. Яспорт-2 (Екатерина Шишканова, Анастасия Шовгенова, Светлана Тарасевич) – 18:35

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr.

 

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