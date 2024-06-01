Результаты заплыва Swimcup Коренево 2024

1 июня в поселке Красково (Московская область) прошел заплыв Swimcup Коренево.

Участники соревновались в Кореневском карьере на следующих дистанциях:

«Лайт» на 1000 м.

«Классик» на 2000 м (2 круга).

«Ультра» на 3000 м (3 круга).

Speed на 2000 м (в ластах).

Эстафета (мужская, женская, смешанная) из 3 человек, где каждый участник плыл по 300 метров.

Результаты победителей и призеров:

3000 м, мужчины

Аркадий Выходцев – 45:14 Антон Лосев – 45:18 Даниил Серебренников – 45:39

3000 м, женщины

Софья Коваль – 51:37 Анастасия Полуянова – 56:12 Мария Сергеева-Светицкая – 59:54

2000 м, мужчины

Дмитрий Иванов – 30:10 Владислав Беляев – 33:59 Михаил Соколов – 34:20

2000 м, женщины

Наталия Курдченко – 30:56 Анна Акиндеева – 31:52 Елена Степанова – 32:37

2000 м, в ластах, мужчины

Иван Ковалев – 28:20 Александр Бояринцев – 29:37 Вадим Лазарев – 31:46

2000 м, в ластах, женщины

Анна Поволоцкая – 33:27 Валентина Петрова – 33:28 Юлия Громова – 35:17

1000 м, мужчины

Денис Гладченко – 14:14 Иван Токарев – 14:40 Евгений Жилин – 14:41

1000 м, женщины

Анна Артемова – 14:28 Дарья Зинина – 15:33 Елизавета Покровская – 16:02

900 м, смешанная эстафета

Кроль Одинцово (Евгений Жилин, Никита Шевченко, Наталия Курдченко) – 12:46 Gold Swim Masters (Иван Токарев, Денис Гладченко, Татьяна Фетисова) – 13:18 Нежданчик (Даниил Серебренников, Елена Хорс, Аркадий Выходцев) – 13:23

900 м, мужская эстафета

Волна (Никита Луговой, Савва Купрюхин, Семен Изотов) – 15:31

900 м, женская эстафета

Маринарки (Ирина Меланко, Ольга Мошенко, Анна Меланко) – 18:14 Задорные нерпы (Ксения Арчибасова, Ольга Хюппенен, Светлана Крылова) – 18:27 Яспорт-2 (Екатерина Шишканова, Анастасия Шовгенова, Светлана Тарасевич) – 18:35

Результаты всех участников можно смотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с заплыва появятся позже на сайте Flickr.