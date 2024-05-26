Результаты легкоатлетических соревнований «Скорость», прошедших 26 мая в «Лужниках»
26 мая в «Лужниках» прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». Участники соревновались на спринтерских и средних дистанциях: 3000 м, 400 м, 100 м. Принять участие можно было как сольно, так же и в составе шведской эстафеты из четырех участников на дистанциях 800-400-200-100 м. Также тренеры «Бегового сообщества» провели мастер-классы по старту с колодок и эстафетному бегу.
Атлет Сергей Звонов установил новый рекорд на дистанции 3000 м – 8:21,66.
Результаты победителей и призеров:
3000 м, мужчины
- Сергей Звонов – 8:21,86
- Сергей Петров – 8:25,48
- Андрей Тимошин – 8:33,93
3000 м, женщины
- Полина Жукова – 10:04,64
- Елена Калашникова – 10:14,25
- Екатерина Рябикова – 10:16,47
400 м, мужчины
- Сергей Чемагин – 0:51,65
- Иван Стенин – 0:53,12
- Степан Кладовщиков – 0:54,49
400 м, женщины
- Анастасия Емельянова – 0:56,28
- Анна Микрюкова – 0:56,55
- Ольга Ковивчак – 0:57,36
100 м, мужчины
- Василий Касторных – 0:10,93
- Иван Рыбаков – 0:11,01
- Семен Синичкин – 0:11,16
100 м, женщины
- Екатерина Царева – 0:12,77
- Анна Грехова – 0:13,23
- Анна Иванова – 0:13,54
Шведская эстафета 800-400-200-100 м
- Восемьногосьминог – 3:22,14
- Student Power – 3:22,32
- Молодые ветераны – 3:24,20
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора. Фотографии с забега можно смотреть на сайте marathon-photo.