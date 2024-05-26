Результаты легкоатлетических соревнований «Скорость», прошедших 26 мая в «Лужниках»

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26 мая в «Лужниках» прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». Участники соревновались на спринтерских и средних дистанциях: 3000 м, 400 м, 100 м. Принять участие можно было как сольно, так же и в составе шведской эстафеты из четырех участников на дистанциях 800-400-200-100 м. Также тренеры «Бегового сообщества» провели мастер-классы по старту с колодок и эстафетному бегу.

Атлет Сергей Звонов установил новый рекорд на дистанции 3000 м – 8:21,66.

Результаты победителей и призеров:

3000 м, мужчины

  1. Сергей Звонов – 8:21,86
  2. Сергей Петров – 8:25,48
  3. Андрей Тимошин – 8:33,93

3000 м, женщины

  1. Полина Жукова – 10:04,64
  2. Елена Калашникова – 10:14,25
  3. Екатерина Рябикова – 10:16,47

400 м, мужчины

  1. Сергей Чемагин – 0:51,65
  2. Иван Стенин – 0:53,12
  3. Степан Кладовщиков – 0:54,49

400 м, женщины

  1. Анастасия Емельянова – 0:56,28
  2. Анна Микрюкова – 0:56,55
  3. Ольга Ковивчак – 0:57,36

100 м, мужчины

  1. Василий Касторных – 0:10,93
  2. Иван Рыбаков – 0:11,01
  3. Семен Синичкин – 0:11,16

100 м, женщины

  1. Екатерина Царева – 0:12,77
  2. Анна Грехова – 0:13,23
  3. Анна Иванова – 0:13,54

Шведская эстафета 800-400-200-100 м

  1. Восемьногосьминог – 3:22,14
  2. Student Power – 3:22,32
  3. Молодые ветераны – 3:24,20

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора. Фотографии с забега можно смотреть на сайте marathon-photo.

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