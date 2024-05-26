Результаты легкоатлетических соревнований «Скорость», прошедших 26 мая в «Лужниках»

26 мая в «Лужниках» прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». Участники соревновались на спринтерских и средних дистанциях: 3000 м, 400 м, 100 м. Принять участие можно было как сольно, так же и в составе шведской эстафеты из четырех участников на дистанциях 800-400-200-100 м. Также тренеры «Бегового сообщества» провели мастер-классы по старту с колодок и эстафетному бегу.

Атлет Сергей Звонов установил новый рекорд на дистанции 3000 м – 8:21,66.

Результаты победителей и призеров:

3000 м, мужчины

Сергей Звонов – 8:21,86 Сергей Петров – 8:25,48 Андрей Тимошин – 8:33,93

3000 м, женщины

Полина Жукова – 10:04,64 Елена Калашникова – 10:14,25 Екатерина Рябикова – 10:16,47

400 м, мужчины

Сергей Чемагин – 0:51,65 Иван Стенин – 0:53,12 Степан Кладовщиков – 0:54,49

400 м, женщины

Анастасия Емельянова – 0:56,28 Анна Микрюкова – 0:56,55 Ольга Ковивчак – 0:57,36

100 м, мужчины

Василий Касторных – 0:10,93 Иван Рыбаков – 0:11,01 Семен Синичкин – 0:11,16

100 м, женщины

Екатерина Царева – 0:12,77 Анна Грехова – 0:13,23 Анна Иванова – 0:13,54

Шведская эстафета 800-400-200-100 м

Восемьногосьминог – 3:22,14 Student Power – 3:22,32 Молодые ветераны – 3:24,20

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора. Фотографии с забега можно смотреть на сайте marathon-photo.