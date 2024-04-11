Открылась регистрация на любительский заплыв Poseidon, который пройдет 17 августа в Кронштадте
17 августа в Кронштадте пройдет любительский заплыв на открытой воде Poseidon от организаторов «Лига Героев».
Участников ждут следующие дистанции и стартовые цены на них:
- Beginner – 500 м, стоимость участия – 1500 рублей.
- Fun – 1 км, стоимость участия – 1875 рублей.
- Sport – 2 км, стоимость участия – 2625 рублей.
- Master – 3,5 км, стоимость участия – 3375 рублей.
Регистрация проходит на сайте организатора. Точный маршрут заплыва пока неизвестен, следить за обновлениями можно в телеграм-канале Poseidon.