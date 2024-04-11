Открылась регистрация на любительский заплыв Poseidon, который пройдет 17 августа в Кронштадте

Теги плавание любительский спорт Календарь стартов Здоровье

17 августа в Кронштадте пройдет любительский заплыв на открытой воде Poseidon от организаторов «Лига Героев». 

Участников ждут следующие дистанции и стартовые цены на них:

  • Beginner – 500 м, стоимость участия – 1500 рублей.
  • Fun – 1 км, стоимость участия – 1875 рублей.
  • Sport – 2 км, стоимость участия – 2625 рублей.
  • Master – 3,5 км, стоимость участия – 3375 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора. Точный маршрут заплыва пока неизвестен, следить за обновлениями можно в телеграм-канале Poseidon.

 

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