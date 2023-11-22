Серия забегов «Бегом по Золотому кольцу» опубликовала календарь стартов 2024 года

Серия забегов «Бегом по Золотому кольцу» опубликовала расписание стартов на 2024 год. На большинстве стартов серии доступны дистанции 3 или 5 км, 10 и 21,1 км. Регистрация на события откроется 13 декабря.

1 мая – Тутаевский полумарафон «Май. Мир. Молодость» (Тутаев, Ярославская область)

– Тутаевский полумарафон «Май. Мир. Молодость» (Тутаев, Ярославская область) 26 мая – Мышкинский полумарафон «По шести холмам» (Мышкин, Ярославская область)

– Мышкинский полумарафон «По шести холмам» (Мышкин, Ярославская область) 2 июня – Переславский полумарафон «Александровские версты» (Переславль-Залесский, Ярославская область)

– Переславский полумарафон «Александровские версты» (Переславль-Залесский, Ярославская область) 12 июня – Полумарафон «Здорово, Кострома!» (Кострома, Костромская область) – забег пройдет в среду, этот день – выходной в честь Дня России

– Полумарафон «Здорово, Кострома!» (Кострома, Костромская область) – забег пройдет в среду, этот день – выходной в честь Дня России 29 июня – Угличский полумарафон «Волжский берег» (Углич, Ярославская область)

– Угличский полумарафон «Волжский берег» (Углич, Ярославская область) 6 июля – Ивановский полумарафон «Красная нить» (Иваново, Ивановская область)

– Ивановский полумарафон «Красная нить» (Иваново, Ивановская область) 3 августа – Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь» (Рыбинск, Ярославская область)

– Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь» (Рыбинск, Ярославская область) 8 сентября – ХI Ярославский полумарафон «Золотое кольцо» (Ярославль, Ярославская область)

– ХI Ярославский полумарафон «Золотое кольцо» (Ярославль, Ярославская область) 29 сентября – Полумарафон «Ростов Великий» (Ростов, Ярославская область)

– Полумарафон «Ростов Великий» (Ростов, Ярославская область) 6 октября – Полумарафон «Моя Столица» (Москва)

Подробнее о забегах серии можно прочитать в нашем гиде (обратите внимание, что в нем даты 2023 года), а также на сайте организаторов.

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