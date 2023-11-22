Серия забегов «Бегом по Золотому кольцу» опубликовала календарь стартов 2024 года

Теги Полумарафон любительский спорт Бег Забег Календарь стартов Здоровье

Серия забегов «Бегом по Золотому кольцу» опубликовала расписание стартов на 2024 год. На большинстве стартов серии доступны дистанции 3 или 5 км, 10 и 21,1 км. Регистрация на события откроется 13 декабря.

  • 1 мая – Тутаевский полумарафон «Май. Мир. Молодость» (Тутаев, Ярославская область)
  • 26 мая – Мышкинский полумарафон «По шести холмам» (Мышкин, Ярославская область)
  • 2 июня – Переславский полумарафон «Александровские версты» (Переславль-Залесский, Ярославская область)
  • 12 июня – Полумарафон «Здорово, Кострома!» (Кострома, Костромская область) – забег пройдет в среду, этот день – выходной в честь Дня России
  • 29 июня – Угличский полумарафон «Волжский берег» (Углич, Ярославская область)
  • 6 июля – Ивановский полумарафон «Красная нить» (Иваново, Ивановская область)
  • 3 августа – Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь» (Рыбинск, Ярославская область)
  • 8 сентября – ХI Ярославский полумарафон «Золотое кольцо» (Ярославль, Ярославская область)
  • 29 сентября – Полумарафон «Ростов Великий» (Ростов, Ярославская область)
  • 6 октября – Полумарафон «Моя Столица» (Москва)

Подробнее о забегах серии можно прочитать в нашем гиде (обратите внимание, что в нем даты 2023 года), а также на сайте организаторов.

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