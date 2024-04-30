10 мая закроется регистрация на Zavidovo SUP challenge. Соревнования по сапсерфингу для всех желающих пройдут 18 мая в Тверской области

18 мая в Завидово (Тверская область) уже в 10-й раз пройдут соревнования по сапсерфингу Zavidovo SUP challenge. Гонка традиционно стартует на пляже в поселке Конаково.

Маршруты всех дистанций проходят по Волге. Участники коротких дистанций будут оплывать Плывучие острова недалеко от места старта. На самом длинном маршруте (30 км) гребцы почти дойдут до Иваньковского водохранилища и развернутся после острова Грабиловка.

Доступны следующие дистанции:

«длинная» на 30 км – для всех желающих старше 18 лет;

«ПРО» на 18 км – для профессиональных райдеров, бесплатное участие;

«короткая» на 15 км – для всех желающих старше 16 лет;

«ЛАЙТ» на 6 км – для всех желающих старше 12 лет.

Также можно принять участие и в составе команды от 10 человек.

Стоимость слота на дистанции «длинная» (30 км), «короткая» (15 км) и «ЛАЙТ» (6 км) составляет 6000 рублей. На дистанцию «ПРО» (18 км) слот предоставляется бесплатно (спортсменам нужен определенный допуск: разряд, УМО). Для участников до 15 лет есть скидка 50% при регистрации на дистанцию «ЛАЙТ» (6 км).

Билет болельщика стоит 2000 рублей и включает в себя питание в течение всего дня.

Соревнования проводятся в формате open race, то есть на любых SUP-досках. На дистанции «ЛАЙТ» ширина доски должна быть более 74 см. Также можно взять доску в прокат, стоимость от 2000 рублей. Для этого нужно при регистрации отметить «да» в пункте «Хотите арендовать доску?» – стоимость заявки увеличится на стоимость аренды.

Регистрация проходит онлайн на сайте организатора гонки и закроется 10 мая в 23:55.

Фестиваль Zavidovo SUP challenge проводится с 2018 года. В 2020 году гонка стала 4-й в мире по посещаемости среди соревнований по сапсерфингу.