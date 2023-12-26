Открылась регистрация на лыжный марафон Николов Перевоз РЕКА. Плоская коньковая гонка пройдет по руслу реки Дубна

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Открыта регистрация на лыжный марафон Николов Перевоз РЕКА, который пройдет 3 февраля в Дубне (Московская область). Трасса марафона 50 км проложена в 2 круга по 25 км и проходит по ледяному руслу реки Дубна.

Кроме марафонской дистанции 50 км участникам также доступна полумарафонская дистанция 25 км и забеги-спутники на 5 и 10 км. Все дистанции преодолеваются в свободном стиле.

Профиль трассы пологий, гонка подходит для новичков, которые хотят преодолеть первую лыжную гонку, и для опытных гонщиков, желающих показать быстрый результат.

Участников также ждут живописные пейзажи русских деревень, застывшие во льду ялов, впечатляющие краны порта Дубна и громадные локаторы центра космической связи. На финише все участники получат памятную медаль и горячее питание.

Зарегистрироваться на старт можно на сайте Russialoppet. Регистрационный взнос составляет 2500 руб. за 5 км, 3500 руб. за 10 км и 4500 руб. за дистанции 25 и 50 км.

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