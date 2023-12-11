Результаты карнавального забега Space Carnival 2023, прошедшего в Королеве 10 декабря
10 декабря в городе-наукограде Королеве в Московской области прошел карнавальный забег Space Carnival. Участники пробежали по центру Королева в нарядных костюмах. Дистанции 500 метров и 1 км бежали дети до 11 лет, с 12 лет была доступна дистанция 5 км, с 16 лет – 10 км, с 18 лет – полумарафон, 21,1 км.
Результаты победителей и призеров в абсолюте (gun time):
5 км, мужчины
1. Сергей Бабушинов – 17:41
2. Сергей Абрагимов – 18:31
3. Алексей Яшкин – 18:59
5 км, женщины
1. Анастасия Микушева – 20:54
2. Анна Кучальская – 21:34
3. Светлана Бидина – 21:40
10 км, мужчины
1. Алексей Трифонов – 39:15
2. Василий Гурьянов – 39:34
3. Роман Конорев – 39:46
10 км, женщины
1. Ольга Семенова – 44:18
2. Марина Родионова – 45:46
3. Мария Шарутина – 48:51
21,1 км, мужчины
1. Виталий Логинов – 01:21:12
2. Михаил Иванов – 01:23:02
3. Сергей Блашко – 01:28:51
21,1 км, женщины
1. Светлана Дударь – 01:30:11
2. Наталья Волегова – 01:31:55
3. Анна Матвеева – 01:42:45
Результаты всех участников выложены на RussiaRunning, а фотографии доступны на mysport.photo.