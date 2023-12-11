Результаты карнавального забега Space Carnival 2023, прошедшего в Королеве 10 декабря

10 декабря в городе-наукограде Королеве в Московской области прошел карнавальный забег Space Carnival. Участники пробежали по центру Королева в нарядных костюмах. Дистанции 500 метров и 1 км бежали дети до 11 лет, с 12 лет была доступна дистанция 5 км, с 16 лет – 10 км, с 18 лет – полумарафон, 21,1 км.

Результаты победителей и призеров в абсолюте (gun time):

5 км, мужчины

1. Сергей Бабушинов – 17:41

2. Сергей Абрагимов – 18:31

3. Алексей Яшкин – 18:59

5 км, женщины

1. Анастасия Микушева – 20:54

2. Анна Кучальская – 21:34

3. Светлана Бидина – 21:40

10 км, мужчины

1. Алексей Трифонов – 39:15

2. Василий Гурьянов – 39:34

3. Роман Конорев – 39:46

10 км, женщины

1. Ольга Семенова – 44:18

2. Марина Родионова – 45:46

3. Мария Шарутина – 48:51

21,1 км, мужчины

1. Виталий Логинов – 01:21:12

2. Михаил Иванов – 01:23:02

3. Сергей Блашко – 01:28:51

21,1 км, женщины

1. Светлана Дударь – 01:30:11

2. Наталья Волегова – 01:31:55

3. Анна Матвеева – 01:42:45

Результаты всех участников выложены на RussiaRunning, а фотографии доступны на mysport.photo.