Открылась регистрация на легкоатлетический забег «На вираже» в манеже в Санкт-Петербурге. Старт пройдет 8 марта 2024

8 марта 2024 года в Санкт-Петербурге пройдут легкоатлетические соревнования в Михайловском манеже.

На дорожке в условиях, максимально приближенных к соревновательным баталиям мировой элиты, встретятся спортсмены-любители. Соревнования проводятся только на одной дистанции – 1000 метров. Забеги разделяются на мужские и женские. Формирование забегов происходит по предварительно заявленному результату.

Расписание и стартовые списки забегов будут опубликованы в группе соревнования во «Вконтакте».

Лимит времени на преодоление дистанции 1000 метров – 6 минут 00 секунд.

К участию допускаются все желающие старше 12 лет, имеющий медицинский допуск участию в соревнованиях по легкой атлетике. Будет две категории по возрасту: «Общая» (спортсмены до 40 лет) и «Мастер» (спортсмены старше 40 лет). Награждение будет проводиться в обеих категориях, призами наградят 1-3 места. Также будет проведен командный зачет, победителей и призеров (1-3 место) в командном зачете выявят по сумме лучших результатов, 3 мужских и 2 женских.

Регистрация открыта на сайте Russiarunning до 23:59 6 марта или пока есть свободные места. Всего доступно 200 слотов.