26 ноября в Санкт-Петербурге пройдут соревнования в бассейне. Будет уникальная дисциплина – индивидуальный и эстафетный заплыв в ластах

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26 ноября в Санкт-Петербурге пройдут соревнования по плаванию в бассейне СКА на Среднем проспекте Васильевского острова, 87. Проводит их команда Grand Swim Series, организаторы ультрамарафонских заплывов на открытой воде («Котлин 25 км», «13 мостов», Swim24).

Можно принять участие в заплывах на дистанциях:

  • 100 метров вольным стилем и эстафета 4х100;
  • 50 метров в ластах и эстафета 4х50 в ластах.

В индивидуальных видах программы есть отдельный зачет для лиц с ограниченными возможностями. Каждый участник индивидуального вида программы получает медаль.

Стоимость участия в индивидуальных заплывах 50 м в ластах – 850 руб., 100 метров – 1000 руб. Участие в эстафете 4х50 в ластах – 3200 руб., 4х100 – 3600 руб. Зарегистрироваться на старт можно на сайте организаторов, кликнув на нужную дистанцию на странице заплыва без ласт (100 м и 4х100) или странице заплыва в ластах (50 м в ластах и 4х50 в ластах).

При подаче заявки командой можно получить скидку, для этого нужно прислать командную заявку на почту meverick@mail.ru. Регистрация открыта до 20 ноября, организаторы ждут на старт как любителей, так и профессионалов.

Предварительная программа соревнований:

  • 10:25 – работа мандатной комиссии
  • 11:00 – разминка
  • 11:20 – открытие соревнований
  • 11:30 – 100 в/с, 4х100 в/с
  • 12:20 – 50 в/с в ластах, 4х50 в/с в ластах
  • 13:15 – награждение

За обновлениями следите в телеграм-канале и группе VK организаторов.

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