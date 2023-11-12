Результаты Гатчинского полумарафона 2023. На 10 км победили Смирнов и Зонова, на 21,1 – Егор Лимонов и Луиза Дмитриева
В Гатчине прошел крупнейший старт межсезонья. 4500 участников пробежали дистанции 2, 10 и 21,1 км. Ход гонки мы освещали в текстовой онлайн-трансляции. Результаты призеров:
10 км, мужчины
1.Валентин Смирнов – 30:16
2.Матвей Чирков – 31:41
3.Кирилл Дубровский – 31:53
10 км, женщины
1.Елена Зонова – 34:57
2.Ирина Шевченко – 35:50
3.Татьяна Курамшина – 36:06
Полумарафон, мужчины
1.Егор Лимонов – 1:05:31
2.Дмитрий Сойкка – 1:05:42
3.Артур Бурцев – 1:05:55
Полумарафон, женщины
1.Луиза Дмитриева – 1:15:20
2.Алиса Шилина – 1:18:57
3.Юлия Рыжанкова – 1:19:15
На дистанции 2 км первые места заняли Артем Агапов (0:06:22,8) и Алиса Кубышкина (0:07:29,4).
Результаты всех участников можно найти на сайте O-Time, а фотографии будут опубликованы на mysport.photo и в группе VK Гатчинского полумарафона.
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