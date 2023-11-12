Результаты Гатчинского полумарафона 2023. На 10 км победили Смирнов и Зонова, на 21,1 – Егор Лимонов и Луиза Дмитриева

В Гатчине прошел крупнейший старт межсезонья. 4500 участников пробежали дистанции 2, 10 и 21,1 км. Ход гонки мы освещали в текстовой онлайн-трансляции. Результаты призеров:

10 км, мужчины

1.Валентин Смирнов – 30:16

2.Матвей Чирков – 31:41

3.Кирилл Дубровский – 31:53

10 км, женщины

1.Елена Зонова – 34:57

2.Ирина Шевченко – 35:50

3.Татьяна Курамшина – 36:06

Полумарафон, мужчины

1.Егор Лимонов – 1:05:31

2.Дмитрий Сойкка – 1:05:42

3.Артур Бурцев – 1:05:55

Полумарафон, женщины

1.Луиза Дмитриева – 1:15:20

2.Алиса Шилина – 1:18:57

3.Юлия Рыжанкова – 1:19:15

На дистанции 2 км первые места заняли Артем Агапов (0:06:22,8) и Алиса Кубышкина (0:07:29,4).

Результаты всех участников можно найти на сайте O-Time, а фотографии будут опубликованы на mysport.photo и в группе VK Гатчинского полумарафона.

Читать онлайн-трансляцию Гатчинского полумарафона