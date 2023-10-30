Открылась регистрация на SIRIUS AUTODROM 2024. Забег и велогонки пройдут на трассе автодрома «Формулы-1» 5-7 апреля 2024

Открылась регистрация на забег, ранее известный под названием «Сочи Автодром». Теперь он называется SIRIUS AUTODROM, дата проведения – 6-7 апреля 2024 года.

Забег традиционно проходит по трассе «Формулы-1», участникам выдают стартовые пакеты в подтрибунном помещении автодрома, на дистанции они делают полный круг по трассе и пробегают через паддоки. Зрителей допускают на трибуны, откуда можно видеть всех спортсменов. Это самый плоский забег в стране с минимальным перепадом высот на протяжении всей дистанции.

Есть и изменения относительно прошлых лет: дистанция 5 км заменена на дистанцию 2,5 км. Таким образом, в воскресенье 7 апреля участники побегут 42,2 км, 21,1 км, 10 км и 2,5 км. Накануне, в субботу 6 апреля пройдет детская миля – забег по автодрому на дистанции 1,6 км.

Регистрация открыта на сайте организатора забега «Высшая Лига», ценообразование – динамическое. Сейчас участие в забеге стоит от 1200 рублей за дистанцию 2,5 км до 2000 рублей за дистанцию 42,2 км. Доплата за футболку забега составляет 1100 рублей.

Кроме забегов на трассе также пройдут велогонки – в пятницу 5 апреля состоится велогонка с раздельным стартом «1 Лье» (5,5 км), а в субботу 6 апреля – велогонка «10 Лье» (55 км). Регистрация на них откроется позже, следить за открытием можно на сайте «Высшей Лиги» и в соцсетях проекта.

Читать информацию о старте и отзывы участников забега прошлых лет