В Санкт-Петербурге прошел Кубок губернатора по триатлону в формате «индор». Результаты первого этапа
28-29 октября в Санкт-Петербурге прошел Кубок губернатора по триатлону в формате «индор». В субботу состоялся детский забег, мужская и женская велогонка. В воскресенье прошли соревнования по триатлону в помещении. Дистанция соревнований – суперспринт, 0,3 км плавание – 8 км велогонка на велосипеде на станке – 2 км бег в манеже. Ее можно было преодолеть индивидуально или командой в эстафете.
Результаты призеров:
Индор-триатлон, суперспринт, мужчины
1. Александр Григорьев – 23:15
2. Алексей Макаров – 23:35
3. Михаил Потапов – 23:37
Индор-триатлон, суперспринт, женщины
1. Кристина Василевская – 27:06
2. Марьяна Ланьшина – 27:30
3. Дарья Пичковская – 27:39
Индор-триатлон, суперспринт, команды
1. YOR1 (А. Арикбаев, М. Давыденко, О. Кузихин) – 22:35
2. УОР1 (Д. Соколова, М. Шерстнева, Е. Жижина) – 25:23
3. PSKOV TRIATHLON TEAM (М. Мордовцев, П. Евдокименков, Н. Логинов) – 26:02
Велогонка 30 км, мужчины
1. Даня Островский – 0:45:35
2. Владимир Голубев – 0:46:00
3. Александр Шалада – 0:46:50
Велогонка 20 км, женщины
1. Полина Грязнова – 0:33:31.9
2. Наталья Курнякова – 0:33:44.1
3. Екатерина Шахайдарова – 0:33:47.5
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning, а трансляцию соревнований – на YouTube.
Второй и третий этап Кубка губернатора по триатлону в формате «индор» пройдут 18-19 ноября и 16-17 декабря. Зарегистрироваться на ноябрьский и декабрьский старты можно на сайте RussiaRunning.
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