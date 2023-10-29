В Санкт-Петербурге прошел Кубок губернатора по триатлону в формате «индор». Результаты первого этапа

28-29 октября в Санкт-Петербурге прошел Кубок губернатора по триатлону в формате «индор». В субботу состоялся детский забег, мужская и женская велогонка. В воскресенье прошли соревнования по триатлону в помещении. Дистанция соревнований – суперспринт, 0,3 км плавание – 8 км велогонка на велосипеде на станке – 2 км бег в манеже. Ее можно было преодолеть индивидуально или командой в эстафете.

Результаты призеров:

Индор-триатлон, суперспринт, мужчины

1. Александр Григорьев – 23:15

2. Алексей Макаров – 23:35

3. Михаил Потапов – 23:37

Индор-триатлон, суперспринт, женщины

1. Кристина Василевская – 27:06

2. Марьяна Ланьшина – 27:30

3. Дарья Пичковская – 27:39

Индор-триатлон, суперспринт, команды

1. YOR1 (А. Арикбаев, М. Давыденко, О. Кузихин) ­– 22:35

2. УОР1 (Д. Соколова, М. Шерстнева, Е. Жижина) – 25:23

3. PSKOV TRIATHLON TEAM ­(М. Мордовцев, П. Евдокименков, Н. Логинов) – 26:02

Велогонка 30 км, мужчины

1. Даня Островский – 0:45:35

2. Владимир Голубев – 0:46:00

3. Александр Шалада – 0:46:50

Велогонка 20 км, женщины

1. Полина Грязнова – 0:33:31.9

2. Наталья Курнякова – 0:33:44.1

3. Екатерина Шахайдарова – 0:33:47.5

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning, а трансляцию соревнований – на YouTube.

Второй и третий этап Кубка губернатора по триатлону в формате «индор» пройдут 18-19 ноября и 16-17 декабря. Зарегистрироваться на ноябрьский и декабрьский старты можно на сайте RussiaRunning.