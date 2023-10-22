Результаты Измайловского полумарафона 2023
В эти выходные в Измайловском парке города Москвы состоялся Измайловский полумарафон – флагман забегов от организаторов RACETIME.
В субботу 21 октября состоялись забеги на 5 и 10 км и детские старты на 400 м, 1, 1,5 и 3 км. В воскресенье прошел основной забег на 21,1 км, который можно было пробежать в формате эстафеты.
Результаты победителей:
5 км, мужчины
1. Роман Малеев – 16:16
2. Василий Мелеховец – 16:29
3. Денис Эйсмонт – 17:20
5 км, женщины
1. Нина Бышкина – 17:46
2. Ольга Семенова – 18:19
3. Наталия Ремизова – 19:05
10 км, мужчины
1. Владимир Заболотный – 33:10
2. Станислав Юхнович – 34:13
3. Сергей Матюхин – 34:20
10 км, женщины
1. Мария Лихачева – 38:56
2. Наталья Ефремова – 42:39
3. Ольга Измайлова – 42:46
21,1 км, мужчины
1. Николай Яналов – 1:11:22
2. Владимир Заболотный – 1:12:57
3. Михаил Климов – 1:13:57
21,1 км, женщины
1. Юлия Конякина – 1:25:37
2. Вера Максимова – 1:29:01
3. Ольга Артемова – 1:31:21
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RaceTime.
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