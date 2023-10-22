Результаты Измайловского полумарафона 2023

В эти выходные в Измайловском парке города Москвы состоялся Измайловский полумарафон – флагман забегов от организаторов RACETIME.

В субботу 21 октября состоялись забеги на 5 и 10 км и детские старты на 400 м, 1, 1,5 и 3 км. В воскресенье прошел основной забег на 21,1 км, который можно было пробежать в формате эстафеты.

Результаты победителей:

5 км, мужчины

1. Роман Малеев – 16:16

2. Василий Мелеховец – 16:29

3. Денис Эйсмонт – 17:20

5 км, женщины

1. Нина Бышкина – 17:46

2. Ольга Семенова – 18:19

3. Наталия Ремизова – 19:05

10 км, мужчины

1. Владимир Заболотный – 33:10

2. Станислав Юхнович – 34:13

3. Сергей Матюхин – 34:20

10 км, женщины

1. Мария Лихачева – 38:56

2. Наталья Ефремова – 42:39

3. Ольга Измайлова – 42:46

21,1 км, мужчины

1. Николай Яналов – 1:11:22

2. Владимир Заболотный – 1:12:57

3. Михаил Климов – 1:13:57

21,1 км, женщины

1. Юлия Конякина – 1:25:37

2. Вера Максимова – 1:29:01

3. Ольга Артемова – 1:31:21

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RaceTime.