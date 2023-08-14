В Казани прошел KAZAN TRIATHLON 2023

11 и 12 августа в Казани прошел масштабный KAZAN TRIATHLON 2023: в рамках спортивного мероприятия участники соревновались в плавании, свимране и триатлоне.

Соревнования прошли на одной из самых популярных точек Казани — Центре семьи «Казан».

Более 900 участников из 31 региона и 33 городов приехали на долгожданные старты — от Ставропольского края до Брянской области, от Коми до Свердловской области.

11 августа прошли соревнования по плаванию и свимран. Абсолютное первенство в дистанции double mile по плаванию забрал Михаил Логинов с результатом 00:58:51. Среди женщин в дистанции double mile победу отпраздновала Вера Сазонова с результатом 01:26:17.

Победу на дистанции свимран 6 км завоевал Александр Кузьмин, результат 00:41:55. Среди женщин победу на дистанции 6 км празднует Наталия Кудрина, ее время 00:48:44.

12 августа прошли соревнования по триатлону на дистанциях 113, Olympic и Spint.

Абсолютное первенство дистанции 113 празднует Роман Евграфов, его время 04:05:37. Второе место у Вячеслава Васильева, результат 04:18:00. Третье место у Антона Плеханова, его время 04:26:16.

Среди женщин победу на дистанции 113 отмечает Марина Колёскина, ее время 05:01:04. Второе место у Натальи Григорьевой, время финишерки 05:06:31. Третье место у Марии Силантьевой, ее время 05:25:35.

«До 30 лет я занимался исключительно плаванием, но когда прогресс перестал идти, добиваться высоких результатов стало сложнее — друзья посоветовали триатлон. С тех пор триатлон стал образом жизни, теперь я регулярно участвую в стартах TIMERMAN — и в Альметьевске, и в Казани» — комментирует абсолютный победитель дистанции 113 Роман Евграфов.

Следующим мероприятием серии TIMERMAN станет «Ночная Казань». Дата забега — 19 августа. Ознакомиться с информацией о мероприятии можно на сайте Timerman.org. Для отслеживания новостей рекомендуем подписаться на соцсети организатора — Telegram-канал и группу ВКонтакте.