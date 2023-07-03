В Татарстане прошел трехдневный фестиваль спорта на острове Свияжск. Участники соревновались в плавании, беге, свимране и спортивном ориентировании

В Свияжске прошел трехдневный фестиваль спорта SVIYAGA FEST. Свияжск – это остров в Республике Татарстан, находящийся на реке Волге в 60 км от Казани. Это исторический город, основанный в XVI веке при Иване Грозном. На острове сохранились постройки, включенные в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фестиваль SVIYAGA FEST включал 4 дисциплины: бег, спортивное ориентирование, плавание и свимран. Дистанции плавания и свимрана проходили вокруг острова, бег – по оконечности острова, на его нижнем уровне, а квест в формате спортивного ориентирования – среди церквей и соборов на основном уровне острова.

На беговой дистанции 3 км первые места заняли Карим Идиатуллин (11:43) и Ольга Васюткина (14:40), на дистанции 6 км – Роберт Шамсутдинов (23:02) и Камила Шамсутдинова (27:16).

На плавании участники соревновались на дистанциях 750 метров, 1,5 км и 3,5 км. Победителями стали: 750 метров – Назим Зигангиров (09:39) и Азалия Закирова (12:19); 1,5 км – Вячеслав Гридин (20:32) и Александра Чернакова (25:07); 3,5 км – Кирилл Долгов (45:04) и Наталия Кудрина (57:59).

В свимране на дистанции 3 км лучшими стали Анузар Юнусов (19:23) и Мария Корчагина (21:44), на дистанции 6 км – Сергей Круглов (38:14) и Камила Шамсутдинова (47:15).

Расписание стартов было устроено так, чтобы спортсмены могли принять участие во всех дисциплинах фестиваля, и собрать единую медаль, состоящую из 4 частей.

Результаты всех участников можно найти на сайте RussiaRunning, а фотографии – на сайте photo.timerman.org.