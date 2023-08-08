Впервые в Нижнем Новгороде прошел фестиваль спорта «IRONSTAR»

В период 4 по 5 августа в Нижнем Новгороде состоялся масштабный фестиваль спорта «IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2023». Фестиваль собрал 2000 участников из 58 регионов России. В рамках мероприятия прошли женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на дистанциях 113 км и OLYMPIC.

Стартовал фестиваль с заплывов на открытой воде «SWIMSTAR» на дистанциях 1 и 2 морские мили. Участники преодолели 1,852 км и 3,704 км соответственно в акватории Гребного канала. Также в пятницу прошел детский забег STARKIDS. Юных спортсменов ждали дистанции 500 м и 1000 м, а на финише – настоящие медали и подарки от партнеров. Завершением первого дня фестиваля стал женский забег IRONLADY, во время которого участницы пробежали 5 км по набережной Гребного канала, в конце дистанции каждая леди получила цветы и памятную медаль.

Во второй соревновательный день проверили себя на прочность участники «полужелезной» дистанции – 113 км – и дистанции OLYMPIC. На дистанции 113 км триатлетов ждали 1,93 км плавательного этапа, 90 км велогонки и 21,1 км бега. А участники соревнований на олимпийской дистанции преодолели 1,5 км плавания, 40 км велогонки и 10 км бега.

Плавательный этап обеих дистанций прошел в акватории Гребного канала, велогонка – по центральным улицам города мимо стен Нижегородского Кремля, вдоль набережной реки Волги и главных достопримечательностей города, а беговой этап завершился на набережной Гребного канала.

“Новая звезда на карте IRONSTAR зажглась: Нижний Новгород встретил наш фестиваль ярким солнцем и жаркой погодой. Это добавило гонкам сложности, но наши участники – люди, которые приехали преодолевать себя. В заплывах, забегах и триатлоне соревновались начинающие любители и сильнейшие спортсмены со всей страны. Гонки были зрелищными, в том числе и благодаря красотам города, которые окружали атлетов на протяжении всех дистанций. Мы рады открыть для себя и наших участников Нижний Новгород и ждем новой встречи в следующем году!” – поделился генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.