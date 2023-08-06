В воскресенье 6 августа в Екатеринбурге состоялся международный марафон «Европа – Азия» на дистанциях 3, 10, 21,1 и 42,2 км.

Маршрут забега традиционно прошел по историческому центру города мимо Ельцин-центра, Оперного театра, башни «Исеть» и других достопримечательностей.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Андрей Вахрушев – 9:41

2. Игорь Рудак – 9:43

3. Игорь Доронин – 9:46

3 км, женщины

1. Светлана Кобелева – 12:21

2. Мария Симагина – 12:33

3. Алена Майорова – 12:50

10 км, мужчины

1. Александр Русинов – 32:03

2. Алексей Крылов – 32:04

3. Виктор Захаров – 32:06

10 км, женщины

1. Элина Лунева – 35:46

2. Кристина Васильева – 36:01

3. Наталья Коршунова – 39:24

21,1 км, мужчины

1. Артем Аплачкин – 1:06:17

2. Алексей Попов – 1:06:54

3. Руслан Фаттахов – 1:07:22

21,1 км, женщины

1. Елена Седова – 1:17:41

2. Софья Каменева – 1:19:08

3. Александра Морозова – 1:23:57

42,2 км, мужчины

1. Александр Антонов – 2:33:35

2. Андрей Лаврентьев – 2:34:22

3. Артем Забалуев – 2:34:24

42,2 км, женщины

1. Любовь Добровольская – 2:45:15

2. Александра Афанасова – 2:49:23

3. Анастасия Слепнева – 2:56:00

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning.