Результаты VIII Международного марафона «Европа – Азия» 2023

Теги Бег любительский спорт Марафон Забег Календарь стартов Здоровье

В воскресенье 6 августа в Екатеринбурге состоялся международный марафон «Европа – Азия» на дистанциях 3, 10, 21,1 и 42,2 км. 

Маршрут забега традиционно прошел по историческому центру города мимо Ельцин-центра, Оперного театра, башни «Исеть» и других достопримечательностей. 

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Андрей Вахрушев – 9:41

2. Игорь Рудак – 9:43

3. Игорь Доронин – 9:46

3 км, женщины 

1. Светлана Кобелева – 12:21

2. Мария Симагина – 12:33

3. Алена Майорова – 12:50

10 км, мужчины

1. Александр Русинов – 32:03

2. Алексей Крылов – 32:04

3. Виктор Захаров – 32:06

10 км, женщины 

1. Элина Лунева – 35:46

2. Кристина Васильева – 36:01

3. Наталья Коршунова – 39:24

21,1 км, мужчины

1. Артем Аплачкин – 1:06:17

2. Алексей Попов – 1:06:54

3. Руслан Фаттахов – 1:07:22

21,1 км, женщины 

1. Елена Седова – 1:17:41

2. Софья Каменева – 1:19:08

3. Александра Морозова – 1:23:57

42,2 км, мужчины

1. Александр Антонов – 2:33:35

2. Андрей Лаврентьев – 2:34:22

3. Артем Забалуев – 2:34:24

42,2 км, женщины 

1. Любовь Добровольская – 2:45:15

2. Александра Афанасова – 2:49:23

3. Анастасия Слепнева – 2:56:00

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий