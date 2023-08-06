Результаты VIII Международного марафона «Европа – Азия» 2023
В воскресенье 6 августа в Екатеринбурге состоялся международный марафон «Европа – Азия» на дистанциях 3, 10, 21,1 и 42,2 км.
Маршрут забега традиционно прошел по историческому центру города мимо Ельцин-центра, Оперного театра, башни «Исеть» и других достопримечательностей.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Андрей Вахрушев – 9:41
2. Игорь Рудак – 9:43
3. Игорь Доронин – 9:46
3 км, женщины
1. Светлана Кобелева – 12:21
2. Мария Симагина – 12:33
3. Алена Майорова – 12:50
10 км, мужчины
1. Александр Русинов – 32:03
2. Алексей Крылов – 32:04
3. Виктор Захаров – 32:06
10 км, женщины
1. Элина Лунева – 35:46
2. Кристина Васильева – 36:01
3. Наталья Коршунова – 39:24
21,1 км, мужчины
1. Артем Аплачкин – 1:06:17
2. Алексей Попов – 1:06:54
3. Руслан Фаттахов – 1:07:22
21,1 км, женщины
1. Елена Седова – 1:17:41
2. Софья Каменева – 1:19:08
3. Александра Морозова – 1:23:57
42,2 км, мужчины
1. Александр Антонов – 2:33:35
2. Андрей Лаврентьев – 2:34:22
3. Артем Забалуев – 2:34:24
42,2 км, женщины
1. Любовь Добровольская – 2:45:15
2. Александра Афанасова – 2:49:23
3. Анастасия Слепнева – 2:56:00
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
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