Результаты Сибирского международного марафона 2023. Победители – Эрик Керинг и Алина Прокопьева

5 августа в Омске в статусе Кубка России по марафону состоялся Сибирский международный марафон. Впервые с 2015 года в соревнованиях приняли участие иностранные спортсмены – атлеты из Кении.

Для забегов были доступны основная дистанция на 42,2 км, 10 км и 3 км. Трассы прошли в один круг по центральным улицам, площадям и набережным города. Спортсмены бежали при тяжелых погодных условиях – жаре в +27 С.

Результаты победителей:

42,2 км, мужчины

1. Эрик Керинг – 2:15:03

2. Ильдар Миншин – 2:20:20

3. Алекс Кипротич – 2:23:46

42,2 км, женщины

1. Алина Прокопьева – 2:35:42

2. Марина Доманцевич – 2:38:43

3. Моника Черуто – 2:43:29

10 км, мужчины

1. Михаил Кульков – 31:13

2. Денис Шестаков – 33:04

3. Андрей Ушаков – 34:27

10 км, женщины

1. Екатерина Соколенко – 37:30

2. Дарья Аксенова – 38:14

3. Ольга Роганская – 38:32

3 км, мужчины

1. Михаил Климов – 13:12

2. Антон Морозов – 13:31

3. Игорь Соколов – 13:43

3 км, женщины

1. Анна Широкова – 11:35

2. Алла Малинич – 13:32

3. Анастасия Буланова – 13:51

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте Startimer. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.