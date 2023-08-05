Результаты Сибирского международного марафона 2023. Победители – Эрик Керинг и Алина Прокопьева
5 августа в Омске в статусе Кубка России по марафону состоялся Сибирский международный марафон. Впервые с 2015 года в соревнованиях приняли участие иностранные спортсмены – атлеты из Кении.
Для забегов были доступны основная дистанция на 42,2 км, 10 км и 3 км. Трассы прошли в один круг по центральным улицам, площадям и набережным города. Спортсмены бежали при тяжелых погодных условиях – жаре в +27 С.
Результаты победителей:
42,2 км, мужчины
1. Эрик Керинг – 2:15:03
2. Ильдар Миншин – 2:20:20
3. Алекс Кипротич – 2:23:46
42,2 км, женщины
1. Алина Прокопьева – 2:35:42
2. Марина Доманцевич – 2:38:43
3. Моника Черуто – 2:43:29
10 км, мужчины
1. Михаил Кульков – 31:13
2. Денис Шестаков – 33:04
3. Андрей Ушаков – 34:27
10 км, женщины
1. Екатерина Соколенко – 37:30
2. Дарья Аксенова – 38:14
3. Ольга Роганская – 38:32
3 км, мужчины
1. Михаил Климов – 13:12
2. Антон Морозов – 13:31
3. Игорь Соколов – 13:43
3 км, женщины
1. Анна Широкова – 11:35
2. Алла Малинич – 13:32
3. Анастасия Буланова – 13:51
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте Startimer. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.
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