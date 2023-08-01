В Нижнем Новгороде впервые состоится фестиваль спорта IRONSTAR

Теги плавание Ironstar Triathlon Russia натив Бег Календарь стартов Здоровье

4 и 5 августа в Нижнем Новгороде состоится фестиваль спорта IRONSTAR NIZHNY NOVGOROD 2023. В программе соревнований: женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на дистанциях 113 км  и OLYMPIC. Специально к соревнованиям администрация города отремонтировала асфальтовое полотно на участках набережных Гребного канала, Нижне-Волжской и Волжской,  протяженностью 7 км.

Фестиваль откроют заплывы на открытой воде – в пятницу, 4 августа, состоятся заплывы SWIMSTAR ONE MILE и DOUBLE MILE. Участники преодолеют 1 и 2 морские мили (1,852 км и 3,704 км) в акватории Гребного канала –  идеальном месте для высоких результатов и личных рекордов, без волн и течения. 

Помимо этого, в пятницу пройдут детские забеги STARKIDS на 500 и 1000 м. На финише всех маленьких бегунов будут ждать памятные медали. Завершит первый день фестиваля женский забег – IRONLADY. Девушек ждут соревнования на 5 км, а на финише – красивая медаль и цветы от организаторов. 

Во второй день фестиваля, 5 августа, состоятся соревнования по триатлону. Спортсмены смогут попробовать свои силы на «полужелезной» дистанции в рамках IRONSTAR 113 NIZHNY NOVGOROD 2023, поэтапно преодолев 1,93 км во время плавания, 90 км в рамках велоэтапа и 21,1 км во время забега, а также испытать себя на на олимпийской дистанции в рамках соревнований IRONSTAR OLYMPIC NIZHNY NOVGOROD 2023: 1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег.

Трассы обеих дистанций проложены по живописному маршруту: плавательный этап пройдет в акватории Гребного канала, велогонка – по центральным улицам города мимо стен Нижегородского Кремля, вдоль набережной реки Волги и главных достопримечательностей города, а беговой этап завершится на набережной Гребного канала.

Соревнования по триатлону можно посмотреть в прямом эфире или в записи на официальных площадках IRONSTAR Вконтакте и Youtube.

 

 

Опубликовал Sports.ru

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