Открылась регистрация на Гатчинский полумарафон. Забег пройдет 12 ноября 2023 года

Открылась регистрация на Гатчинский полумарафон, который пройдет 12 ноября 2023 года уже в 14-й раз.

Гатчинский полумарафон – быстрый старт в осеннем сезоне. Он славится плоской трассой, прохладной погодой, идеальной для бега, и высокой конкуренцией. Участникам доступны три дистанции: 2, 10 и 21,1 км.

Экипировочный партнер забега – компания Gri. Фирменную футболку их производства с символикой забега можно купить в момент регистрации, доплатив 1990 рублей.



Также первые 100 зарегистрированных участников дополнительно получат подарки с символикой полумарафона: первые 20 человек получат шапки, следующие 30 человек – баффы, и еще 50 человек – напульсники.

Зарегистрироваться на забег можно на сайте RussiaRunning, следить за новостями организаторов – в их телеграм-канале и группе во Вконтакте.

Гатчинский полумарафон начинался с парковых пробежек для друзей – а сейчас это один из самых известных стартов в стране