Результаты Нижнекамского полумарафона 2023

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В воскресенье 30 июля в Нижнекамске (город в Республике Татарстан) состоялся одноименный полумарафон от организаторов TIMERMAN. 

Трасса проложена по широким улицам одного из самых зеленых городов Поволжья. Для забегов были доступны дистанции на 21,1 км, 10 км, детские старты на 3 км. 

Результаты победителей:

21,1 км, мужчины

1. Алексей Ахтямов – 1:13:30

2. Роберт Шамсутдинов – 1:16:20

3. Сергей Смирнов – 1:17:47

21,1 км, женщины

1. Камила Шамсутдинова – 1:25:25

2. Надежда Зарипова – 1:38:41

3. Рената Елдашева – 1:42:18

10 км, мужчины

1. Олег Сидоров – 34:09

2. Руслан Хуснуллин – 34:12

3. Рустам Агзамов – 34:14

10 км, женщины 

1. Рамиля Валеева – 41:50

2. Данелина Хабибулина – 43:23

3. Елена Хайруллина – 44:55

Результаты можно посмотреть в Telegram-канале TIMERMAN. Фотографии появятся позже на сайте организаторов.

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