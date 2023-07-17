В Екатеринбурге впервые пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR EKATERINBURG 2023

21-22 июля 2023 года в Екатеринбурге состоится фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2023. Участников ждут женские и детские забеги, заплывы на открытой воде и триатлонные гонки на дистанциях 113 км (плавание 1,8 км, велоэтап 90 км, бег 21,1 км) и SPRINT (плавание 750 метров, велоэтап 20 км, бег 5 км).

Фестиваль откроют заплывы на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 и 2 морские мили. Плавание пройдет в акватории Городского пруда. В этот же день пройдут женские и детские забеги. Юные спортсмены попробуют свои силы в детском забеге STARKIDS на дистанциях 500 м и 1000 м. На старте участников ждет команда аниматоров, а на финише каждый получит медаль финишера. Завершит первый день фестиваля женский забег на 5 км IRONLADY. Девушки пробегут по променаду вдоль набережной Городского пруда. Каждая из участниц получит памятную медаль, а на финише спортсменок будут ждать цветы от организаторов и комплименты зрителей.

Второй день фестиваля будет посвящен триатлону – любители и профессионалы соберутся на старте, чтобы проверить свои силы на дистанциях 113 и SPRINT. Плавательный этап пройдет в акватории Городского пруда, велоэтап проложен по центральным городским улицам и Ново-Московскому тракту, которые будут перекрыты для удобства участников на время проведения фестиваля. Беговой этап пройдет по променаду вдоль набережной Городского пруда.

«В этом году мы рады открыть новую локацию на карте спортивных фестивалей IRONSTAR – Екатеринбург. Это самая восточная наша локация, и я с нетерпением жду начала нашего спортивного праздника в этом городе. Екатеринбург по праву считается жемчужиной Урала и мы надеемся, что мероприятие в Екатеринбурге займет почетное место в списке самых желанных спортивных мероприятий страны. Мы благодарим Администрацию города за помощь в организации соревнований на самом высоком уровне, совместно с которой было приложено много усилий, чтобы фестиваль состоялся”, – отметил генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.