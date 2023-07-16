Результаты соревнований по триатлону «Медный всадник» 2023

15 и 16 июля в Санкт-Петербурге прошли соревнования по триатлону «Медный всадник» на полной и средней дистанциях.

В субботу 15 июля состоялись женский благотворительный забег на 5 км и детские старты на дистанциях от 500 м до 2 км.

В воскресенье 16 июля прошли Чемпионат России и соревнования по триатлону среди любителей на средней (1,9 км плавание + 90,1 км велогонка + 21,1 км бег) и полной (3,8 км плавание + 180,2 км велогонка + 42,2 км бег) дистанциях.

Плавательный этап проходил в Гребном канале, велосипедный – по Западному скоростному диаметру, беговой – в Приморском парке победы и по ЦПКиО им. С. Кирова.

Чемпионами России на средней дистанции стали Марк Высоцкий (3:45:59) и Юлия Голофеева (4:13:07).

Результаты победителей:

Женский забег

1. Ольга Воробьева – 17:55

2. Александра Анчина – 18:43

3. Алиса Кубышкина – 18:45

Триатлон, средняя дистанция, мужчины

1. Иван Горланов – 3:58:35

2. Артем Прилепов – 4:04:31

3. Артем Попов – 4:07:04

Триатлон, средняя дистанция, женщины

1. Диана Трубкович – 4:30:02

2. Любовь Коровина – 4:44:11

3. Екатерина Алексеева – 4:46:34

Триатлон, полная дистанция, мужчины

1. Сергей Хазов – 8:27:23

2. Сергей Пичугин – 8:32:45

3. Кирилл Кравченко – 8:47:16

Триатлон, полная дистанция, женщины

1. Антонина Фаустова – 10:09:57

2. Надежда Исакова – 10:21:39

3. Наталья Григорьева – 10:31:01

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии и видео с соревнований можно посмотреть в Telegram-канале организаторов.