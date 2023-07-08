Результаты «Ночного забега» в Москве 2023. Победители – Дмитрий Неделин и Дина Александрова

В субботу 8 июля в Москве на территории Олимпийского комплекса «Лужники» состоялся «Ночной забег» от команды организаторов Беговое сообщество. Старт забега традиционно был дан после захода солнца, в 22:30.

Маршрут прошел по территории Лужников, Лужнецкой и Фрунзенской набережным.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Дмитрий Неделин – 28:26

2. Андрей Стрижаков – 29:19

3. Картик Каркера – 29:32

10 км, женщины

1. Дина Александрова – 33:02

2. Алла Сидорова – 33:25

3. Юлия Конякина – 33:33

Результаты всех бегунов можно посмотреть на сайте Бегового сообщества.