Результаты «Ночного забега» в Москве 2023. Победители – Дмитрий Неделин и Дина Александрова
В субботу 8 июля в Москве на территории Олимпийского комплекса «Лужники» состоялся «Ночной забег» от команды организаторов Беговое сообщество. Старт забега традиционно был дан после захода солнца, в 22:30.
Маршрут прошел по территории Лужников, Лужнецкой и Фрунзенской набережным.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Дмитрий Неделин – 28:26
2. Андрей Стрижаков – 29:19
3. Картик Каркера – 29:32
10 км, женщины
1. Дина Александрова – 33:02
2. Алла Сидорова – 33:25
3. Юлия Конякина – 33:33
Результаты всех бегунов можно посмотреть на сайте Бегового сообщества.
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