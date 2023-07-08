Ночной забег «Артерия» в Уфе отменили за пять часов до старта. Пробежать дистанции можно в течение месяца в онлайн-формате

8 июля в Уфе на территории многофункционального центра «Артерия» должен был состояться ночной забег на дистанции 5 и 10 км. За пять часов до старта организаторы мероприятия сообщили о его отмене и переносе забега в онлайн-формат.

Причина отмены – невозможность обеспечения безопасности мероприятия полицией, организаторы не получили согласование от МВД. При этом, другие спортивные активности на территории центра «Артерия» не отменили.

Зарегистрированным на ночной забег участникам предлагается пробежать дистанции в удобное время в течение месяца, зафиксировать свой результат в приложении, показать организаторам трек и получить медаль.

Следить за новостями организаторов можно на их странице ВКонтакте.