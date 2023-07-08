Ночной забег «Артерия» в Уфе отменили за пять часов до старта. Пробежать дистанции можно в течение месяца в онлайн-формате

Теги Бег любительский спорт Забег Календарь стартов Здоровье

8 июля в Уфе на территории многофункционального центра «Артерия» должен был состояться ночной забег на дистанции 5 и 10 км. За пять часов до старта организаторы мероприятия сообщили о его отмене и переносе забега в онлайн-формат. 

Причина отмены – невозможность обеспечения безопасности мероприятия полицией, организаторы не получили согласование от МВД. При этом, другие спортивные активности на территории центра «Артерия» не отменили.  

Зарегистрированным на ночной забег участникам предлагается пробежать дистанции в удобное время в течение месяца, зафиксировать свой результат в приложении, показать организаторам трек и получить медаль.

Следить за новостями организаторов можно на их странице ВКонтакте

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий