У чемпионата России по полумарафону изменились дата и место проведения. Соревнования пройдут 1 октября в Москве

Теги Бег Полумарафон любительский спорт Забег Здоровье

Чемпионат России по полумарафону перенесли на новую дату и изменили место проведения. Традиционно соревнования проходили в рамках серии забегов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» в сентябре в Ярославле. 

В этом году чемпионат пройдет 1 октября в Москве в рамках полумарафона «Моя столица». Из Ярославского полумарафона, который состоится 3 сентября, дистанцию, совмещенную с чемпионатом России, уберут. 

Позже эта дистанция появится на странице забега «Моя столица». Всем ранее зарегистрированным участникам организаторы отправят инструкцию о том, что можно будет сделать со слотом.

Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте

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